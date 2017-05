Detroit, Michigan .- La madrugada de hoy, 18 de mayo, se confirmó la noticia de que el vocalista de Soundgarden, Chris Cornell, fue encontrado sin vida en el baño de su cuarto de hotel de la ciudad de Detroit, donde se encontraba para dar una serie de conciertos, reportó TMZ.

El medio detalló que una de las hipótesis de las autoridades señala que el decesos del artista se debió a un suicidio, de igual forma se informó que se realizarán todos los análisis médicos para determinar su Cornell utilizó sustancias prohibidas antes de su muerte.

El cantante nació el 20 de julio de 1964 en Seattle, ciudad del noroeste de Estados Unidos considerada como la “cuna del grunge”. Y donde junto a su banda lanzó el disco Badmotorfinger.

Tres años más tarde, Soundgarden lanzó Superunknown, un éxito de ventas que llevó a la banda a ganar dos Grammys después de alcanzar la cima de las listas musicales.

El representante del también integrante de la banda Audioslave, Brian Bkimbery emitió un comunicado donde señala; “Su esposa, Vicky, y su familia están impactados tras enterarse de su repentina e inesperada muerte. Quisieran agradecer a sus admiradores por su continuo amor y lealtad y pedir que se respete su privacidad en este momento”.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, varias leyendas de la música le rindieron homenaje.

El guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page, tuiteó: “Descansa en paz Chris Cornell. Increíblemente talentoso, increíblemente joven, increíblemente te echaremos de menos”.

Por su parte, Elton John expresó: “Conmocionado y entristecido por la repentina muerte de @chriscornell. Un gran artista y un hombre de los más amoroso”.

Shocked and saddened by the sudden death of @chriscornell. A great singer, songwriter and the loveliest man. pic.twitter.com/Hwdgst8kmg

— Elton John (@eltonofficial) 18 de mayo de 2017