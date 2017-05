El actor Tom Hardy protagonizará la cinta Venom

California, Estados Unidos .– A través de sus redes sociales el estudio Sony pictures informó que el Tom Hardy, interpretará al villano Venom, en una cinta dirigida por Ruben Fleischer, y que se espera sea estrenada el 5 de octubre del 2018.

Hardy es conocido por su participación en cintas como Mad Max, Batman: El Caballero de la Noche Asciende, mientras que Fleischer dirigió la cinta Zombie Land, tambien se reportó que Scott Rosenberg (Jumanji) y Jeff Pinkner (The Dark Tower) escribirán el guión de la cinta, mientras que Avi Arad, Matt Tolmach y Amy Pascal serán los productores del proyecto, reportó El Informador.

El enemigo del hombre araña apareció anteriormente en la cinta Spider-Man 3, dirigida por Sam Raimi, en donde fue interpretad por Topher Grace.

En los comics Venom es un parásito alienígena que se une a distintos personajes aunque en un principio fue usado por Peter Parker, identidad secreta de Spider-Man, quien poco a poco empieza a volverse más violento debido a la influencia del simbiote.

Finalmente encuentra su huésped ideal en Eddie Brock, un reportero que odia al hombre araña, por lo que su unión crea al villano Venom.

Tom Hardy is Eddie Brock in #Venom, the upcoming film from Sony’s Marvel Universe releasing October 5, 2018 – production starts this fall. pic.twitter.com/OZQqDEvoum

— Sony Pictures (@SonyPictures) 19 de mayo de 2017