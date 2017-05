El famoso personaje de Itatí Cantoral en “María la del Barrio”, Soraya Montenegro, regresa a la televisión a través de Netflix, una nueva apuesta para el negocio del entretenimiento.

La empresa estadounidense Netflix, busca mantener su ritmo de crecimiento y colocarse como la principal opción en el gusto de los usuarios en internet como emisora de contenido de entretenimiento digital, apostando por series como Orange is the New Black en donde el personaje de Soraya Montesinos es protagonista.

En un video promocional de la serie, Netflix muestra a la actriz mexicana personificando a la popular villana de telenovela en una cárcel de Estados Unidos. En el video se ve a Soraya Montesinos encarnas algunas de sus escenas clásicas que han dado la vuelta al mundo a través de redes sociales.

La quinta temporada de “Orange is the New Black” llega a la pantalla digital a partir del 9 de junio.

Los intentos de Netflix por repuntar en 2017

La empresa generadora de contenido de entretenimiento digital fundada por Reed Hastings, se colocó en 2016 como la plataforma Over The Top favorita por los mexicanos, con un 97% de participación de mercado, según datos de The Competitive Intelligence Unit (The CIU).

Netflix alcanzó los 93,8 millones de usuarios, superando la cantidad de suscriptores nacionales de las compañías de cable más importantes de los EEUU. A fines de 2016, la base nacional de Netflix en EEUU se elevó a 50 millones de usuarios, mientras que los últimos datos de las principales compañías de cable del país mostraban 49 millones.

En 2017 Neflix busca mantenerse en el gusto del público con series y diversos contenidos exclusivos que han ameritado inversiones millonarias.