Reportan el fallecimiento del actor británico Sir Roger Moore

Berna,Suiza .– A través de la cuenta oficial del actor Sir Roger Moore familiares del artista informaron que el artista falleció el día de hoy, 23 de mayo, debido a un cáncer que padecía.

“Con el más profundo pesar en nuestros corazones debemos compartir la noticia de que nuestro padre, Sir Roger Moore, falleció hoy. Todos estamos devastados, se puede leer en el mensaje colocado en las redes sociales.

El comunicado recuerda el trabajo artístico del ingles quien interpreto al espía James Bond en siete películas,Vive y deja morir, El hombre de la pistola de oro , La espía que me amó, Moonraker, Sólo para sus ojos, Octopussy y Panorama para matar , filmadas entre 1973 y 1985. También fue el protagonista de la serie televisiva El Santo, en la que interpretó el personaje de Simon Templar entre 1962 y 1969.

“El amor del que estuvo rodeado en sus últimos días fue tan grande que no puede medirse solo en palabras. Sabemos que nuestro amor y admiración serán amplificado muchas veces, a través del mundo, por gente que le conoció a través de sus películas, sus programas de televisión y su apasionado trabajo con UNICEF”, agrega el texto difundido.

With the heaviest of hearts, we must share the awful news that our father, Sir Roger Moore, passed away today. We are all devastated. pic.twitter.com/6dhiA6dnVg

