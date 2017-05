Celebridades lamentan ataques terroristas en el Manchester Arena

Esto fue el mensaje que envió Ariana Grande tras los ataques terroristas en el que murieron 22 de sus fans.

Tras el ataque terrorista efectuado por un fiel del Estado Islámico en el Manchester Arena, donde murieron 22 personas, en su mayoría niños y adolescentes, durante un concierto de la cantante de pop Ariana Grande, celebridades lamentaron los hechos.

El ataque se registró al término del concierto de Ariana Grande en la ciudad de Manchester, alrededor de las 11pm del lunes 22 de mayo, dejando el saldo de 22 personas muertas y 59 heridas, siendo Georgina Bethany Callander, joven de 17 años, la primera víctima identificada del atentado.

En reacción, Ariana Grande envió un mensaje a través de su cuenta en Twitter, donde lamentó profundamente los hechos.

Ariana Grande

“Rota. Desde fondo de mi corazón. Lo siento mucho. No tengo palabras”

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don’t have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) 23 de mayo de 2017

Selena Gomez

“Mis pensamientos y oraciones están con todos los afectados en Manchester”

My thoughts and prayers go out to everyone affected in Manchester. — Selena Gomez (@selenagomez) 23 de mayo de 2017

The Rolling Sotnes

“Los Rolling Stones estamos profundamente conmocionados tras oír sobre los horribles eventos en Manchester y enviamos nuestras condolencias a todos los afectados por esta tragedia”.

The Rolling Stones are deeply shocked to hear of the appalling events in Manchester & send condolences to everyone affected by this tragedy. — The Rolling Stones (@RollingStones) 23 de mayo de 2017

Taylor Swift

“Mis pensamientos, oraciones y lágrimas para todos aquellos afectados por la tragedia de Manchester esta noche. Les estoy enviando todo mi amor”

My thoughts, prayers and tears for all those affected by the Manchester tragedy tonight. I’m sending all my love. — Taylor Swift (@taylorswift13) 23 de mayo de 2017

Katy Perry

“Orando por todos en el concierto de @ArianaGrande”

Praying for everyone at @ArianaGrande‘s show — KATY PERRY (@katyperry) 22 de mayo de 2017

Bruno Mars

No hay palabras para describir cómo me siento sobre lo que ocurrió en Manchester. No quiero creer que el mundo en el que vivimos puede ser tan cruel”

No words can describe how I feel about what happened in Manchester. I don’t wanna believe that the world we live in could be so cruel. — Bruno Mars (@BrunoMars) 23 de mayo de 2017



Demi Lovato

“Estoy destrozada imaginando a los inocentes que asistieron al concierto perdiendo su vida… orando por todos los #arianators”

Tearing up imagining innocent concert goers losing their lives.. praying for everyone and all #arianators. 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 — Demi Lovato (@ddlovato) 22 de mayo de 2017

Dwayne Johnson

Nuestras oraciones y fortaleza para las víctimas y sus familias afectadas por esta tragedia en Manchester. Manténganse fuertes. @ArianaGrande”

Our prayers and strengh to the victims and their families involved in this tragedy in Manchester. Stay strong. @ArianaGrande 🙏🏾 — Dwayne Johnson (@TheRock) 22 de mayo de 2017

Nicki Minaj

Me duele el corazón por mi hermana Ariana y todas las familias afectadas por este evento trágico en Reino Unido. Se perdieron vidas inocentes. Siento mucho oír esto”

My heart hurts for my sister, Ariana & every family affected by this tragic event in the U.K. Innocent lives lost. I’m so sorry to hear this — NICKI MINAJ (@NICKIMINAJ) 23 de mayo de 2017

Cher

“Mis oraciones están con las personas de Manchester. Viví momentos muy especiales allá de Youth and Beyond”.