Lana del Rey lanza el video de su canción Lust For Life junto a The Weeknd

La cantante Lana del Rey estreno el video oficial de su canción Lust For Life donde comparte créditos con el canadiense The Weeknd.

Nueva York, Estados Unidos .– A través de su cuenta oficial de YouTube la cantante Lana del Rey presentó el video de su nuevo sencillo Lust For Life, en sonde se acompaña del canadiense The Weeknd, en menos de 24 horas la garbación ya ha logrado más de cinco millones de reproducciones.

Ambos artistas habían colaborado anteriormente en el tema Prisoner, parte de la producción Beauty Behind the Madness lanzada por The Weeknd en el 2015.

Esta es la cuarta canción que se da a conocer de lo que será su quinto disco de estudio del cual aun no se ha dado a conocer el nombre, anteriormente Del Rey interpretó Cherry en un evento de la estación KROQ Weenie Roast Y Fiesta, en la ciudad de Los Ángeles.

De igual forma a inicios del mes de mayo Elizabeth Woolridge Grant, nombre real de la interprete compartió la canción Coachella—Woodstock in My Mind, la cual de acuerdo con la artista esta inspirada el festival musical que se celebra en Indio,California.

Finalmente el pasado 20 de febrero la estadounidense compartió el tema Love, que será el primer sencillo de su nuevo disco.