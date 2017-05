La Momia y Wonder Woman cancelan sus premieres en Londres

Las premieres, en Londres, de las cintas Wonder Woman y La Momia fueron canceladas debido al atentado terrorista que sufrió la ciudad de Manchester.

Londres, Reino Unido .- Debido al atentado ocurrido al finalizar el concirteo de Ariana Grande en la ciudad inglesa de Manchester, los estudios encargados de los estrenos de las cintas Wonder Woman y la Momia informaron que cancelaron las premieres de ambas películas que se realizarían en el mes de junio en la capital de Inglaterra, Londres.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Warner Bros, casa productora de la película Wonder Woman emitieron un comunicado donde señalan; “Nuestros pensamientos están con aquellos afectados por la reciente tragedia en Reino Unido. A la luz de la situación actual, no procederemos con nuestros planes para la premiere de Wonder Woman”. El 31 de mayo era la fecha pactada para realizar la proyección inicial de la cinta en la capital inglesa.

El film narra el origen de la heroína Wonder Woman y esta protagonizada por Gal Gadot como Diana Prince, Chris Pine como el comandante Steve Trevo, Connie Nielsen intepretando a la madre de la Mujer Maravilla, Hipolita, ademas de contar con la presencia de Robin Wright,Lisa Loven Kongsli, Saïd Taghmaoui y Elena Anaya

La película está dirigida por Patty Jenkins y escrita por Allan Heinberg y Geoff Johns .

Por su parte Universal Pictures, informó que La Momia, estelarizada por Tom Cruise, también cancelará la premiere en Londres, a donde se tenia planeado que asistieran Cruise acompañado de sus co protagonistas, Russell Crow , Sofia Boutella y Annabelle Wallis el evento debía de llevarse a cabo el 1° de junio.

“Todos nosotros en Universal estamos devastadas por el ataque terrorista en Manchester, seguimos apoyando a la comunidad y al país a recuperarse. Por respeto a los afectados por esta tragedia hemos decidido no seguir adelante con el estreno en Londres de La Momia que tendrá lugar la próxima semana”, señala el comunicado difundido en Variety.