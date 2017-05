La comediante Kathy Griffin se disculpa por difundir una foto de Donald Trump decapitado

La comediante estadounidense Kathy Griffin ofreció una disculpa por la imagen, que difundió en sus redes sociales, donde mostraba a Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, decapitado.

California, Estados Unidos .- En un video colocado en su cuenta de Twitter, la comediante Kathy Griffin se disculpó por la imagen que había colocado horas antes, en esa misma red social, donde mostraba la cabeza decapitada del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

I am sorry. I went too far. I was wrong. pic.twitter.com/LBKvqf9xFB — Kathy Griffin (@kathygriffin) 30 de mayo de 2017

Debido a la crudeza de la fotografía, el mandataria señaló que su hijo de 11 años, Barron, había sufrido una conmoción emocional, por lo que señala que la también actriz debería de estar avergonzada por incitar a la violencia, con la difusión de esa foto.

Kathy Griffin should be ashamed of herself. My children, especially my 11 year old son, Barron, are having a hard time with this. Sick! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de mayo de 2017

Griffin, quien también participa en el show Saturday Night Live donde el actor Alec Baldwin a parodiado al mandatario en varias ocasiones, explicó que la instantánea forma parte de una sesión realizada por el fotógrafo Tyler Shields, para el portal TMZ.

Ademas antes de colocar el video con la disculpa, la ganadora de dos Emmys, había señalado que la imagen era parte de su “declaración pseudoartística”, aclarando que no era su intención hacer daño a los demás.

“Me disculpo sinceramente. Soy humorista, pero me pasé de la raya. Fui demasiado lejos”, explica Kathy en la grabación. “La imagen es muy perturbadora. Entiendo por qué ofende a la gente. No fue gracioso, lo entiendo. He cometido errores en mi carrera y lo seguiré haciendo, pero pido que me disculpen. Les ruego que me perdonen, fui demasiado lejos y me comporté erróneamente”.

A continuación mostramos la foto que suscitó la controversia.

#ALERTA IMAGEN SENSIBLE Esta foto de Kathy Griffin con la supuesta cabeza de Trump. El presidente dice que su hijo menor está muy perturbado pic.twitter.com/ErWYZ1VYLM — Raúl Méndez Macías (@rauleslocutor) 31 de mayo de 2017

Por su parte la cadena CNN, informó que debido a la polémica generada había decido dar por terminada la relación laboral con la comediante, quien regularmente era la copresentadora de la cobertura de Año Nuevo de la cadena de noticias.