El músico ganador del premio Nobel de Literatura 2016, Bob Dylan, entregó su discurso de aceptación, requisito indispensable para poder recibir el estimulo económico que implica el reconocimiento.

Estocolmo, Suecia .– La Academia Sueca informó que el cantautor Bob Dylan entregó su discursos de aceptación del premio Nobel de Literatura 2016, el cual era el último requisito para que el estadounidense pudiera recibir cerca de 8 millones de coronas suecas, cerca de 923 mil dólares, que son entregados a los ganadores del galardón.

A través de su canal oficial de Youtube, los organizadores compartieron la grabación que se realizó en California el pasado 4 de junio donde Dylan lee el discurso.

“Es extraordinario y, tal y como cabía esperar, elocuente. Ahora que ha sido enviado, la aventura Dylan está llegando a su conclusión”, escribió Sara Danius, secretaria permanente de la Academia Sueca, en un comunicado difundido por medio de la página oficial de la institución.

De igual forma el texto integro del agradecimiento puede leerse en el sitio. En el mismo el músico habla de la relación entre sus letras y la literatura, detallando que entre los libros que lo impactaron se encuentra Moby Dick, Sin novedad al frente y La odisea.

“Nuestras canciones están vivas en la tierra de los vivos. Pero las canciones son diferentes a la literatura. Están destinados a ser cantadas, no leídos. Las palabras en las obras de Shakespeare estaban destinadas a actuar en el escenario. Así como las letras de canciones están destinadas a ser cantadas, no se lee en una página. Y espero que algunos de ustedes tengan la oportunidad de escuchar estas letras de la forma en que fueron destinados a ser escuchadas: en concierto o en grabaciones o sin embargo la gente está escuchando canciones en estos días. Regreso una vez más a Homero, quien dice: “Canta en mí, oh Musa, y a través de mí cuenta la historia”, expresa el estadounidense.

Ademas Bob Dylan recuerda a quienes los inspiraron musicalmente como Buddy Holly de quien asegura que su música “le cambió la vida”. Cuando se le otorgó la presea la Academia señaló que lo ganaba por “haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción estadounidense”.