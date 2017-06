Concierto One Love Manchester encabezado por Ariana Grande se convierte en el evento musical más visto por televisión

El concierto de caridad One Love Manchester que ayudó a recaudar fondos para las víctimas del ataque terrorista en el Manchester Arena se convirtió en el evento de TV más visto de 2017

De acuerdo con el sitio de análisis de ratings overnights.tv, 22,6 millones de televidentes británicos sintonizaron por lo menos tres minutos del concierto, que se celebró para apoyar a las víctimas del ataque terrorista en el Manchester Arena después de un concierto de la estrella de pop Ariana Grande, informa Metro.

El evento estuvo lleno de grandes artistas pop como Liam Gallagher, Take That, Coldplay, Black Eyes Peas, Pharrell Williams, Niall Horan, Little Mix, Katy Perry, Justin Bieber y Miley Cyrus, además de Grande.

El concierto fue transmitido por el canal BBC One y se llevó a cabo en el campo de cricket Old Trafford de Manchester. El show alcanzó una audiencia promedio de 10,9 millones, o el 49,3% de la audiencia total de televisión de esa noche (69% de los espectadores de entre 16 y 24 años).

También te puede interesar: Wonder Woman logra récord de taquilla para una cinta protagonizado por una mujer

Se estima que el evento logró recaudar más de 2 millones de libras esterlinas para los afectados por el ataque, que dejó 22 muertos y decenas de heridos. Los boletos tenían un precio de £40 y se agotaron en sólo seis minutos. Además, Ariana Grande se aseguró de que los asistentes al concierto la noche del ataque obtuvieran entradas gratuitas para este nuevo show, informa Deadline.

“Quiero agradecerles mucho por reunirse y por ser tan cariñosos, fuertes y unificados”, le dijo Grande a la multitud. “El tipo de amor y la unidad que están mostrando es la medicina que el mundo realmente necesita en este momento”.

Al menos 59 personas resultaron heridas y 22 murieron la semana pasada, luego de que un atacante suicida detonó un explosivo en la arena, al final del concierto de Grande. Ella decidió cancelar las fechas restantes de su gira.