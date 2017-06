U2 anuncia que realizará un concierto en México a finales del 2017

Ciudad de México .- Como parte de su gira para conmemorar el 30° aniversario del lanzamiento de su album Joshua Tree el grupo de rock U2 anunció que se presentará en la Ciudad de México, el próximo 3 de octubre, en el Foro Sol.

#U2TheJoshuaTree2017 heading to Mexico City, South America and back to the US, this September, October. https://t.co/u698mqfGnr pic.twitter.com/3iFtKOILkA

— U2 (@U2) 6 de junio de 2017