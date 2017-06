La actriz Betty Monroe denunció, en su cuenta de Instagram, que fue asaltada en la CDMX

La actriz Betty Monroe denunció en sus redes sociales que fue victima de un asalto en el sur de la Ciudad de México.

Ciudad de México .- A través de su cuenta de Istagram Betty Monroe, actriz que ha participado en telenovelas como Sueño de Amor (2016), Un escenario para amar (2015) y Las Bravo (2014) entre otras, denunció que fue asaltada con lujo de violencia mientras caminaban por la colonia Mixcoac, ubicada en la Ciudad de México.

En el video compartido en su cuenta de Instagram Monroe narra parte de los sucedido; “¿Ven esta cara, esta cara abotagada? Eso significa que me acaban de asaltar, me asaltaron en Mixcoac, me pusieron la pistola en la cabeza y me quitaron mi cadena y mi bolsa, todas mis tarjetas las tuve que cancelar y pues nada, estamos muy tristes y nos tuvimos que regresar al teatro. Estamos esperando a que la policía encuentre a los rateros. Tengan mucho cuidado en Mixcoac”.

Me asaltaron !! 😢😩 Una publicación compartida de Betty Monroe (@bmbettymonroe) el 6 de Jun de 2017 a la(s) 6:49 PDT

De igual forma la actriz también colocó un mensaje en Twitter donde indicó que ya se encontraba en su hogar y que agradecia las muestras de apoyo por parte de sus compañeros de trabajo y de sus seguidores.

Por fin en casa 😢 triste por lo sucedido, gracias a Dios @esperanza021986 y yo estamos bien. Gracias a todos por sus mensajes. — Betty Monroe (@BMBettyMonroe) 7 de junio de 2017



Por su parte la la Unidad de Contacto del Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México informó que policías capitalinos apoyaron a la actriz, quien levantó su denuncia ante el Ministerio Público, y mediante la misma red social comentó que se reforzó la vigilancia en la zona denunciada.