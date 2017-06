Justin Bieber y David Guetta lanzan el video de su colaboración 2U

París, Francia .- En la cuenta oficial del DJ francés David Guetta se lanzó un video protagonizado por varias modelos de Victoria’s Secret, en la grabación las también conocidas como Ángeles hacen playback de la canción 2U, la cual fue una colaboración entre Guetta y el canadiense Justin Bieber.

Las supermodelos que participan en el videoclip son; Jasmine Tookes, Stella Maxwell, Romee Strijd, Elsa Hosk, Sara Sampaio and Martha Hunt quienes simulan que cantan mientras se encuentran en varias sesiones de fotografías.

En días pasados Bieber habia colocado un mensaje en su cuenta de Twitter con el nombre de quienes protagonizarían el video, de igual forma por el mismo media informó acerca de su colaboración con el DJ.

New music. This Friday. Me and @davidguetta #2U

— Justin Bieber (@justinbieber) 6 de junio de 2017