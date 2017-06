Musical sobre suicido adolescente “Dear Evan Hansen” gana cinco Tonys

Durante la 71 entrega de los Premios Tony el musical Dear Evan Hansen, que aborda la temática del suicidio adolescente, fue la obra más premiada de este año.

Nueva York, Estados Unidos .- La obra musical Dear Evan Hansen protagonizada por Ben Platt, quien fue premiado como mejor actor principal en un musical, ganó cinco premios en la 71 entrega de los Premios Tony, que se llevó a cabo en el Radio City Music Hall de Nueva York, informó Notimex.

La producción que se llevó el Tony a mejor obra de teatro fue Oslo, escrita por J.T. Rogers, en donde se reflexiona sobre la diplomacia al explorar las reuniones de 1993 entre israelíes y palestinos en la capital de Noruega, que condujeron a los Acuerdos de Oslo y al apretón de manos entre el primer ministro israelí Yitzhak Rabin y el presidente de la Organización de Liberación de Palestina, Yasser Arafat.

La obra Hello, Dolly! ganó el Tony al mejor renacimiento musical, en ella Bette Midler protagoniza a una casamentera e intrigante Dolly Levi.

La premiación estuvo amenizada con números de las cuatro obras nominadas para el mejor nuevo musical, incluyendo Come From Away, Dear Evan Hansen, Groundhog Day y Natasha, Pierre and The Great Comet of 1812 .

La entrega también tuvo canciones de los tres nominados para el mejor renacimiento musical. Falsettos, ¡Hello, Dolly! Y Miss Saigón.

Entre los principales ganadores se encuentran:

Mejor arreglo musical original (Música y / o Letras de Canciones): Dear Evan Hansen.

Mejor actuación de un actor en un papel destacado en obra de teatro: Kevin Kline, Present Laughter.

Mejor actuación de una actriz en un papel protagonista en obra de teatro: Laurie Metcalf, A Doll’s House, Part 2.

Mejor actuación de un actor en un papel destacado en obra de teatro: Michael Aronov, Oslo.

Mejor actuación de una actriz en un papel destacado en obra de teatro: Cynthia Nixon,Lillian Hellman’s The Little Foxes.

Mejor actuación de un actor en un papel destacado en un musical: Gavin Creel, Hello, Dolly!

Mejor actuación de una actriz en un papel destacado en un musical: Rachel Bay Jones, Dear Evan Hansen.

La ceremonia fue dirigida por el actor Kevin Spacey, conocido por su personaje de Frank Underwood de la serie televisiva House of Cards.