Un día como hoy, pero de hace tres años, dejó a todo el planeta sorprendido y decepcionado con la noticia del fallecimiento de uno de los actores más alegres y cómicos del mundo del cine: Robin Williams.

Entre las noticias y encabezados aparecerían las palabras “suicidio” y “depresión” conectadas con el actor Robin Williams. Sin embargo, toda persona quedó confundida sobre la razón de que el actor más alegre y carismático se haya quitado la vida. ¡OJO! solo porque el actor mostraba gran cariño y simpatía en la gran pantalla, no significa que haya sido una persona alegre o feliz en su vida privada.

Diferentes fuentes apuntaron que el suicidio de Robin puede estar relacionado tanto en sus estados financieros, como de trabajo, edad y salud.

En cuestión con su estado financiero, Robin Williams estaba afrontando bancarrota pues se estaba quedando sin fondos. Para poder levantarse de este problema, el actor tenía que regresar a estelarizar en programas de televisión, algo que la estrella no ha hecho en mucho tiempo, asimismo, tenía que ingresas en películas que no quería. Fue cuando en el 2013 se estrenó la serie The Crazy Ones, un programa desarrollado por la CBS

El medio Daily Mirror, entrevisto a una fuente cercana del actor en donde revela que el célebre no se sentía feliz trabajando en la serie televisiva: “Fue muy duro para Robin tener que aceptar nuevamente un papel en la TV por dinero. Él no pensaba estar en ese lugar en este momento de su vida”.

Otra fuente concuerda con los problemas que tenía que afrontar el actor: “Hubo frustración en Robin, expresaba en el hecho de tener que volver a la televisión y estar obligado a tomar papeles en películas que no quería, pero lo tuvo que hacer para afrontar los pagos”.

La serie The Crazy Ones solo llevaba estrenando una temporada cuando la cadena CBS canceló la serie, algo que solo aumentó la depresión del actor. La preocupación del actor ante sus problemas financieros aumentó cuando le era difícil encontrar estelarizar en una película, debido a la avanzada edad que tenía.

Sin embargo, la depresión del actor la ha llevado desde su infancia, pues su biografía cuenta que fue criado por un padre ausente y una madre adicta a la moda, sin mencionar el serio problema de alcoholismo que tenía durante toda su vida. La depresión aumentó drásticamente cuando fue diagnosticado con el mal de Parkinson, en donde diversos conocidos del actor comentaron que ´la enfermedad lo empujó hacia el suicidio. Según informes de la policía ante el suicidio del actor, apuntan que, antes de morir, Williams estaba buscando en la internet diferentes métodos de suicidio.

Finalmente, el actor que estelarizó en la cinta de Jumanji, sufría de diversas depresiones que lo empujaron hacia el suicidio. Desde su enfermedad de Parkinson, hasta los problemas financieros y regresar a proyectos que él no quería invertir su tiempo. Sin embargo, su amor y carisma nunca morirá y siempre será recordado por su simpatía, amor e interés que tenía por otras personas.