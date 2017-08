Una doble murió en el set de Deadpool 2 tras sufrir un accidente mientras conducía una motocicleta para grabar una escena de la película. La mala noticia fue confirmada por la policía de Vancouver este mismo lunes.

Según varias fuentes del Huffington Post, ella aparentemente perdió el control del vehículo y chocó contra una ventana de la Torre Shawn en el centro de la ciudad.

La escena consistía en que la extra debía conducir la moto por unas escaleras en el Centro de Convenciones de Vancouver y después detenerse al llegar a la calle. Pero al intentar la maniobra, ella habría perdido el control y luego de esquivar a varios peatones chocó contra el edificio.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la extra y si grababa una escena para el personaje de Deadpool u otro más.

La película Deadpool 2 será protagonizada por Ryan Reynolds y se estrenará en el 2018.

Stunt accident on set of Deadpool 2. Witnesses say motorcycle crashed through window of Shaw Tower near Jack Poole Plaza. @CTVVancouver pic.twitter.com/TJoLYRHcHT

— Ben Miljure (@CTVNewsBen) August 14, 2017