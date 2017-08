Samuel L. Jackson no regresará como Nick Fury en las próximas películas de Marvel

Entre el gigantesco elenco que cuenta el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) el actor Samuel L. Jackson es conocido por aparecer en diversas películas de Marvel desde Iron Man en 2008 hasta Avengers 2: Era de Ultrón.

No obstante, se acaba de confirmar que el actor no participará en las próximas películas de Marvel Studios, que son Avengers: Infinity War, Avengers 4 y Black Panther.

En una entrevista llevada a cabo por Yahoo Movies UK, el actor no está contento de que los estudios Marvel no hayan tomado en consideración el retorno de Nick Fury en las películas de Avengers, quien no ha hecho su debut desde el 2015.

“No estoy en Vengadores 3 y 4. Están filmando justo ahora y no todavía no me han llamado”, apuntó el célebre.

Durante la entrevista mientras promocionaba su más reciente filme, Duro de Cuidar, el actor no se sentía satisfecho de que el estudio no lo hayan llamado para regresar al set, ni siquiera para la película de Black Panther.

“No me dejaron ir a la película de Black Panther. Es como: ‘¿Cómo vas hacer una película de Marvel sobre negros y no poner a Nick Fury?’”, apunta el actor.

Asimismo, había rumores sobre la aparición de su personaje en la esperada cinta de 2019, Captain Marvel. No obstante, el actor desmintió dichos rumores en la entrevista aclarando que todavía no sabe nada sobre el proyecto.

“No he firmado un contrato, no he visto el guion. El otro día, hablé con Brie (Larson) y no me dijo nada. Es la única persona que sé que está en la película. ¿Sabías que me han rumorado de que aparecería en diversas películas de Marvel que no he aparecido?”, aclaró Samuel L. Jackson.

Cabe destacar que el portal IGN, apuntó que el actor posiblemente regrese para nuevas películas de Marvel, esto debido a que Jackson firmó un contrato con el estudio para que aparezca en nueve películas de Marvel; hasta ahora, el actor solo ha aparecido en siete diferentes filmes.