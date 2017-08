El video del tema Despacito no logró ninguna nominación a los MTV Video Music Awards

El videoclip de la canción Despacito, por Luis Fonsi y Daddy Yankee, no competirá en los MTV Video Music Awards debido a una confusión.

Hollywood, Estados Unidos .-El pasado 25 de julio el canal de Televisión MTV presentó la lista de los videos que competirán en la edición del 2017 de los Video Music Awards, en ese momento la exclusión del videoclip de Despacito, tema que este año logró imponer un nuevo récord de reproducciones en Youtube, fue algo inesperado por ello ahora tanto la cadena de televisión como la compañía disquera, encargada de producir la grabación, aclararon el motivo por el cuál no fue tomada en cuenta la canción.

A causa de que Universal Músic no envió la petición formal para que el video de Despacito, interpretado por Luis Fonsi y Daddy Yankee, fuera tomado en cuenta para ser nominado a los MTV Video Music Awards, el videoclip se quedo fuera de la selección del jurado, informó Publimetro.

Directivos de la casa productora de la canción refirieron que se ha invitado a MTV a tocar el single en su canal principal, aunque no explicaron el motivo por el cual el tema no fue presentado para las nominaciones del evento. Por su parte el canal de televisión explicó que “el video de la misma no se transmitió en MTV o MTV2, pero se está tocando en MTV Tres, canal latino de la compañía”. MTV no explicó por qué no ha transmitido “Despacito” en su canal principal cuando AP inquirió al respecto.

Los organizadores de la ceremonia agregaron que Despacito será incluida en la nominaciones para su categoría de Canción del verano, que junto a sus contendientes será anunciada la próxima semana. Los MTV Video Music Awards 2017 será transmitido próximo el 27 de agosto desde California y en días pasados se reveló que serán conducido por la cantante Katy Perry.