Defender tu sueño de ser músico es complicado en una industria en el que los compadrazgos marcan la velocidad en el éxito de las bandas, dice “Vadrok”.

¿Cuánto le cuesta a una banda musical llegar a ver sus sueños cumplidos y despertar la pasión de las masas con su música? Es la pregunta que emprendedores en la industria de la música se plantean y qué mejor que obtener la respuesta de un grupo de jóvenes que han sacrificado tiempo, dinero y esfuerzo para lograrlo de manera orgánica y disfrutar de sus propios frutos.

La banda de rock Vadrok es una agrupación de la Ciudad de México que ha visto su crecimiento en la industria de manera orgánica y atribuye sus triunfos y frutos a los esfuerzos que han realizado.

En entrevista con El Semanario, los integrantes compartieron los costos económicos, físicos y emocionales que una banda debe de asumir en su fase de emprendimiento, reconociendo que en México uno de los grandes retos es el enfrentar el “compadrazgo”.

Desde sus orígenes, como banda de surf instrumental, los integrantes: Miguel, Diego, Carlos y José Luis, tuvieron que invertir dinero y tiempo en sus sueños; siendo una de sus principales motivaciones la amistad que los une desde hace más de diez años.

Durante 6 años, Vadrok ha venido allanando el camino al éxito, trabajando en diversas actividades para costear los gastos de la banda y sacrificando horas de sueño, tiempos familiares y diversión, por un objetivo: “Llegar a conquistar al público”.

5 cosas que recomienda Vadrok para los emprendedor

Economizar recursos

De acuerdo a estimaciones de Vadrok, lanzar un disco no te sale más de $10,000 pesos. Los integrantes de la banda dijeron a El Semanario que la grabación de su disco requirió una inversión financiera oscilante en esa cantidad.

Conocer de la industria te da herramientas para abaratar costos y puedes tomar decisiones que te permitan economizar el proyecto y mucho tiene que ver con la creatividad.

No te aferres a las disqueras

Las disqueras se enfocan a lo que es tendencia en el mercado y en la actualidad aceptan grupos o músicos que “ya han hecho su chamba”, por lo que Vadrok sugiere no aferrarse a una firma, además de que trabajar independiente te garantiza todas las regalías a tu bolsillo.

Dispuesto a invertir tiempo

El costo para conformar una banda no implica sólo lo económico, también es el tiempo. Horas de desvelos, desgaste físico, dejar de ver a tu familia y amigos, y a veces esto es más costoso emocionalmente que la inversión en dinero.

Explotar las redes sociales

Gran parte del éxito de la banda se debe al buen manejo que han hecho en sus redes sociales. Las plataformas como Facebook y YouTube les han permitido

No enfocarte en el dinero

Tener una banda musical no te hará rico, al menos en la etapa de crecimiento. Si tienes pasión por la música y estás dispuesto a todo para alcanzar tus sueños, debes saber que no vas a ganar dinero por tocar. “¿quieres tocar? Pues tocar te va a costar” y tendrás que trabajar en cosas que tal vez no sean tu pasión pero te darán para mantenerte en la carrera por conquistar tus metas.

¿Estás listo para tener una banda de rock?