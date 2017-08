Se libera último tráiler de Defenders antes de su lanzamiento en Netflix

El día de mañana, 18 de agosto estará disponible la serie de The Defenders en donde los héroes Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist se unirán para defender y proteger la ciudad de Nueva York. Asimismo, se conoce que el Castigador tendrá su debut en la serie, después haber aparecido en la serie de Daredevil, interpretado por Jon Bernthal (quien interpretó el personaje de Shane Walsh en The Walking Dead).

Para poder dar la serie la bienvenida al servicio streaming online, Netflix proporcionó con el tercer y muy posiblemente último avance de lo que tratará The Defenders.

La historia trata de cuatro particulares héroes en el que quieren cumplir con un simple objetivo: Salvar la ciudad de Nueva York. Sin embargo, estas cuatro personas están combatiendo con sus propios desafíos. Muy pronto, los protagonistas se darán cuenta que pueden ser más fuertes cuando trabajan en equipo.

The Defenders contará con ocho episodios en total en donde se encontrarán disponibles en el primer día. No obstante, este mismo año también se lanzará la serie de The Punisher en donde el personaje de Jon Bernthal tendrá su propia historia.

Sin más preámbulo, aquí les dejamos el último avance de la serie The Defenders.