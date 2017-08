Se confirma la película solitaria de Obi-Wan Kenobi

Después de años de rumores finalmente el estudio Lucasfilms ha confirmado el desarrollo de una película que trate únicamente sobre el maestro de Anakin Skywalker/Darth Vader, Obi-Wan Kenobi.

Se confirmó que el cineasta Stephen Daldry (cineasta que realizó películas como The Hours, The Reader, Extremely Loud and Incredibly Close, entre otros) será el director que tome control de la película de Obi-Wan.

Según el portal The Hollywood Reporter afirmó que todavía no hay guion de la película, asimismo, todavía no se confirma si Ewan McGregor regresará a su papel del maestro jedi. No obstante, es probable que el actor luche por tener el papel de Kenobi ya que ha querido una película solitaria del personaje desde hace más de un año.

La película de Obi-Wan Kenobi se tiene planeado para estrenarse a los cines en el año 2020.

Por el momento, la lista de lanzamientos de películas de Star Wars se conforma de esta manera:

Star Wars Episodio VIII: El Último Jedi (15 de diciembre de 2017)

Película de Han Solo (25 de mayo de 2018)

Star Wars Episodio IX (24 de mayo de 2019)

Película de Obi-Wan Kenobi (2020)

El portal también apuntó que el estudio está considerando en realizar une película solitaria de Yoda y el cazarrecompensas Boba Fett, al igual que otros personajes, esto como objetivo de continuar la sensación de Star Wars para la nueva década y una nueva generación de seguidores de la franquicia.

El personaje de Obi-Wan fue interpretado primeramente por Alec Guinness en los Episodios IV, V y VI. En el 1999 se liberó la trilogía del Episodio I al III en donde Ewan McGregor interpretó al joven Kenobi. La interpretación de Guinness hizo que fuera nominado por un premio de la Academia.