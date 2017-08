Mira la lista de estrenos de Netflix para el mes de septiembre

A pesar de que las vacaciones han concluido, siempre tenemos nuestro tiempo libre para relejarnos y ver una película que se pueda disfrutar con tu pareja.

El mes septiembre está a punto de llegar y Netflix reveló la lista completa de estrenos que estarán disponibles en su plataforma, proporcionado por Publimetro.

Entre las nuevas películas que llegarán a Netflix, hay títulos de Disney, a pesar de que la marca retirará muy pronto su contenido para la creación de su propia plataforma de servicio online streaming.

Series de TV.

Narcos Temporada 3. La serie de televisión sobre la vida de Pablo Escobar. Narcos es una serie original de Netflix. Fecha de estreno: 1 de septiembre.

Club de Cuervos Temporada 3. La serie protagonizada por Luis Gerardo Méndez. Club de Cuervos es una serie original de Netflix y se estrena la tercera temporada el 29 de septiembre.

Star Trek Discovery Temporada 1. Otra serie original de Netflix, Star Trek Discovery es una renovada serie sobre la antigua franquicia. Fecha de estreno: 25 de septiembre.

BoJack Horseman Temporada 4. La serie animada para adultos, BoJack, está de regreso y esta vez tendrá que lidiar con su autodesprecio y pérdida. Fecha de estreno: 8 de septiembre.

American Vandal Temporada 1. Esta serie original de Netflix cuenta sobre las consecuencias de una broma escolar involucrando 27 autos y sospechan de una persona, Dylan Maxwell, como sospechoso de esta pesada broma. Fecha de estreno: 15 de septiembre.

Gotham Temporada 3. La tercera temporada pone en un gran aprieto a Gordon, después de que los mutantes del Dr. Hugo Strange escaparan de su laboratorio y comenzaran a causar caos en toda la ciudad de Gótica. Fecha de estreno: 1 de septiembre.

Fuller House nuevos episodios. Esta sitcom de Netflix es una secuela a la serie Full House en donde la viuda Tanner-Fuller es viuda y madre de tres hijos quien necesita ayuda para cuidar a sus tres niños. Su hermana y su mejor amiga ayudarán a Tanner para criar a sus hijos. Fecha de estreno: 22 de septiembre.

Big Mouth Temporada 1. Una serie animada, relata la vida de Nick Kroll y Andrew Goldberg. Estos dos mejores amigos explorarán sus aventuras adolescentes. Fecha de estreno: 29 de septiembre.

Grey’s Anatomy Temporada 13. El 1 de septiembre se estrena la treceava temporada de la aclamada serie en donde Meredith le oculta a Maggie un romance, mientras que sucede un estallido que pone en riesgo al hospital.

Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. Temporada 4. La cuarta temporada tendrá el debut de Ghost Rider formando una alianza con S.H.I.E.L.D. Fecha de estreno: 1 de septiembre.

How to get away with murder Temporada 3. En la tercera temporada seguirá el misterio sobre el caso de Wallace Mahoney y Annalise descubre algo sorprendente en su propia casa. Fecha de estreno: 16 de septiembre.

DC’s Legends of Tomorrow Temporada 2. En esta nueva temporada, superhéroes como Vixen de unen al equipo para viajar en el tiempo para salvar al mundo. Fecha de estreno: 25 de septiembre.

Jane The Virgin Temporada 2. Ante el secuestro de Mateo, Jane se encuentra nerviosa y alterada, asimismo, se encuentra dudosa sobre su vida amorosa. Fecha de estreno: 1 de septiembre.

Once Upon a Time Temporada 6. En esta sexta temporada los héroes se encuentran protegiendo Storybrooke de nuevas y antiguas amenazas. Fecha de estreno: 1 de septiembre.

Supergirl Temporada 2. Kara comienza a tener dificultades con la llegada de un nuevo romance y la visita de su primo, Superman. Fecha de estreno: 25 de septiembre.

LEGO Elves: Secretos de Elvendale Temporada 1. Es una serie para niños de LEGO en donde Emily Jones se aventura con unos elfos para salvar a su hermana. Fecha de estreno: 1 de septiembre.

El autobús mágico vuelve a despegar Temporada 1. La Srta. Rizos trae un gran número de aventuras en donde los niños pueden aprender sobre la ciencia. Fecha de estreno: 29 de septiembre.

VeggieTales: En la ciudad Temporada 2. Los vegetales Larry, Bob y compañía están de regreso en donde descubren nuevos lugares como el salvaje oeste. Fecha de estreno: 15 de septiembre.

Spirit: Cabalgando Libre Temporada 2. Lucky está por enfrentar nuevos retos y desafíos. Fecha de estreno: 8 de septiembre.

Greenhouse Academy Temporada 1. Estudiantes de dos diferentes casas rivales deberán trabajar juntos para cuando una fuerza maligna se desata por la escuela. Fecha de estreno: 8 de septiembre.

Pokémon XYZ Temporada 1. Ash se encuentra explorando la región Kalos en donde nuevos pokémons aguardan para ser capturados. No obstante, también se encuentra un nuevo equipo enemigo, más poderoso que el equipo rocket. Fecha de estreno: 1 de septiembre.

Películas.

Nosotros en la noche. Addie Moore, una mujer viuda, tiene deseos de entablar una relación con el también viudo y vecino Louis Waters. Es una película original de Netflix y se estrena el 29 de septiembre.

First they killed my father. Una niña cuenta desde su perspectiva el horroroso reinado de Khmer Rouge. Esta original película original de Netflix se encuentra ambientado en 1975 y es dirigido por Angelina Jolie. Fecha de estreno: 15 de septiembre.

#realityhigh. Dani está enamorada de un chico y finalmente su interés amoroso e interesa por ella, sin embargo, su ex, una chica famosa en redes sociales no está de acuerdo y hará lo que sea para que Dani no tenga al hombre de sus sueños. Fecha de estreno: 8 de septiembre.

6 días. Ambientado en 1980, cuenta sobre un enfrentamiento de seis días de duración en donde solados británicos luchan para obtener nuevamente la embajada iraní, tomada por grupos armados. Fecha de estreno: 22 de septiembre.

Amores caníbales. Una mujer se encuentra luchando por sobrevivir en una comunidad de puros caníbales. Fecha de estreno: 22 de septiembre.

Terminator Génesis. La quinta entrega de la franquicia, John Connor envía a Kyle Reese al pasado a salvar a Sarah Connor, sin embargo, ella ya se encuentra protegida por su guardián terminator. Fecha de estreno: 30 de septiembre.

Héctor and the Search of Happiness. Héctor, un psiquiatría deprimido, decide dejar a tras su vida para viajar por el mundo en busca de la verdadera felicidad. Fecha de estreno: 1 de septiembre.

Divergente: Insurgente. La segunda entrega de la franquicia Divergente. Mientras las facciones se encuentran en guerra, Jeanine está buscando a Tris quien cuenta con poderes que pueden abrir una reliquia misteriosa. Fecha de estreno 20 de septiembre.

Más notas perfectas. Las Barden Bellas esperan ser las primeras estadounidenses en ganar un concurso a capella mundial. Por eso emprenden una guerra nota a nota contra sus rivales. Fecha de estreno: 4 de septiembre.

Ted 2. El adorable oso de peluche está de vuelta, sin embargo, Ted quiere adoptar un bebé y necesitará la ayuda de John para que Ted sea un padre ejemplar. Fecha de estreno: 4 de septiembre.

Big Eyes: Es una película biográfica sobre la vida de Margaret Keane, famosa por su pintura de niños con grandes ojos. Fecha de estreno: 1 de septiembre.

Surfear para vivir: Este documental cuenta la historia de un veterano de guerra quien quiere quitarse la vida, no obstante, encuentra apoyo en un programa que se dedica a curar a veteranos de guerra mandándolos a surcar las olas. Fecha de estreno: 1 de septiembre.

Jerry Before Seinfeld. El famoso comediante Jerry Seinfeld regresa al club de comedia de Nueva York donde comenzó su carrera profesional para realizar un stand up. Fecha de estreno: 19 de septiembre.

Strong Island. Es un documental sobre el asesinato del hermano de Yance Ford y la reacción de su familia ante este terrible suceso. Fecha original: 15 de septiembre.

Marc Maron: Too Real. El documental sobre el comediante Marc Maron y sobre su meditación en el extraño mundo moderno. Fecha de estreno: 5 de septiembre

Foo Fighters: Back and Forth. Es un documental sobre los orígenes de la agrupación musical. Fecha de estreno: 15 de septiembre.

George Harrison: Living in the material world. Este documental cuenta la vida del integrante de la banda de los Beatles, George Harrison, por medio de diferentes entrevistas.