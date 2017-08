El Conjuro se convierta en la franquicia de terror más exitosa de Hollywood

Con el reciente estreno de la secuela Annabelle: Creation, el universo cinematográfico de la terrorífica franquicia El Conjuro está teniendo un tremendo éxito en ingresos.

En el primer fin de semana de estreno, la película de Annabelle: Creation ha obtenido un total de cien millones de dólares en todo el mundo, reporta IGN. No obstante, es el total de las cuatro películas de la franquicia lo que lo ha convertido en la franquicia de género de terror más popular y exitosa en el negocio de Hollywood.

De acuerdo con la fuente, El Conjuro 2 tuvo una recaudación de $320.4 millones de dólares, la más sobresaliente de sus cuarto títulos. La primera cinta de El Conjuro tuvo una recaudación de $319.5 millones de dólares, seguido por Annabelle con $257 millones de dólares y Annabelle: Creation con cien millones, con el tiempo que lleva en cines. Esto da un total de $996.9 millones de dólares, convirtiéndose en la franquicia de género de terror más exitosa.

El presidente de Warner Bros. Pictures Group felicitó a las personas involucradas en el proyecto de El Conjuro.

“Este año es el 50 aniversario de la fundación de New Line y sin duda, el género de terror siempre ha sido parte integral e importante del ADN de la compañía. Aunque este tipo de cintas ciertamente han evolucionado con el tiempo, ver el éxito comercial y crítico del universo de El Conjuro ha sido totalmente espectacular y estoy increíblemente orgulloso de las personas involucradas que lograron que esto sucediera”, comentó el presidente de Warner Bros.

Sin embargo, el universo cinematográfico de El Conjuro no ha terminado, pues New Line Cinema tiene planeado lanzar a los cines tres cintas más del universo de la franquicia. En julio de 2018, se lanzará a la pantalla grande The Nun, la terrorífica monja que fue el antagonista principal en El Conjuro 2. James Wan (director de las dos cintas de la franquicia) declaró que habrá una tercera entrega de El Conjuro. Por último, recientemente revelaron que habrá una película dedicada a The Crooked Man, personaje de terror que también aparece en El Conjuro 2.