Director Matt Reeves afirma que la película The Batman estará dentro del UEDC

Últimamente, Warner Bros. y su equipo de cineastas han estado trabajando en la construcción del universo cinematográfico de DC Cómics (UEDC), sin embargo, han surgido algunas ideas y proyectos que podrían no integrarse en el universo, como la película sobre los orígenes del Joker.

La película The Batman, donde será estelarizada por Ben Affleck ha tenido un rumbo en donde han surgido noticias sobre el retiro de Affleck como director y la posibilidad de que no esté integrada en el UEDC. Por fortuna para los seguidores de la franquicia, el director encargado del proyecto The Batman, Matt Reeves, confirmó que la película si estará dentro del universo cinematográfico.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el cineasta publicó un mensaje corroborando que su cinta estará dentro del UEDC. El mensaje en Twitter fue por la supuesta entrevista en podcast llevada a cabo por The Buisness, en donde declaró que es un proyecto separado al universo cienmatográfico.

“Solo para aclarar: Por supuesto Batman será parte del Universo de DC. Batman será Batman”, afirmó el director Reeves en su cuenta de Twitter.

Jeez, what'd I miss, guys…? 😀 Just to be clear: Of COURSE Batman will be part of the D.C. Universe. Batman will be BATMAN… — Matt Reeves (@mattreevesLA) August 24, 2017

No obstante, en otros mensajes que publicó en sus redes sociales, el director especificó que la película The Batman, a pesar de que será parte del UEDC, será una cinta que no tendrá conexiones con los otros personajes del universo de DC Cómics como Superman, la Mujer Maravilla, Flash o Aquaman.

“En mis comentarios de hace tiempo acerca de la salida de The Batman del UEDC, estaba hablando específicamente sobre la historia de The Batman siendo específicamente solo sobre Batman”, detalló el director.

In my comments from a while back about not being part of the DCEU, I was talking about The Batman being a story specifically about Batman… — Matt Reeves (@mattreevesLA) August 24, 2017

La película de Batman todavía no tiene una fecha exacta de estrenos en cines, sin embargo, se estima que sea estrenado en algún punto del 2018.