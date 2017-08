Los universos cinematográficos, la nueva sensación del séptimo arte

El cine se ha logrado adoptar como el negocio de bellas artes más rentable y exitoso, con una reputación de más de un siglo. Sin embargo, con el tremendo éxito de un título, el cine ha invertido unos cuantos millones para traer secuelas, esto para poder seguir manteniendo la popularidad de cierta franquicia, pero ¿Qué sucede cuando quieres realizar un gran número de películas sobre la misma franquicia?

Cuando cierta franquicia proveniente de una novela gráfica o libro contiene un gran número de personajes con historias impactante, es probable que cierto estudio quiere invertir sus ingresos para crear nuevas películas, haciendo esto un universo cinematográfico.

Se puede decir que los universos cinematográficos comenzaron en la década de los 30, cuando Universal Pictures liberó las películas de los clásicos monstruos como Drácula, Frankenstein, La Momia, el Hombre Lobo, el Hombre Invisible, etc. No obstante, fue Marvel Studios cuando adoptó el nombre de “universo cinematográfico” para construir la franquicia de Marvel trabajando a lado de Walt Disney Pictures con películas sobre los superhéroes de los Avengers.

A pesar de que existen películas con un gran número de películas como la franquicia de 007 James Bond, Harry Potter, Saw, Shrek, Arma Mortal, Godzilla, Rocky, no son oficialmente consideradas como universos cinematográficos, sino más como sagas. Para que una franquicia pueda ser nombrada como universo cinematográfico, este debe de enfocarse no solo únicamente en un personaje, sino en una gran cantidad de personajes que tengan cierta conexión con el personaje principal.

En el 2008, Marvel Studios estrenó la película de Iron Man, dando como inicio su universo estrenando enfocándose no solo en Tony Stark, pero también en otros héroes como Hulk, Capitán América, Thor, Dr. Strange, Spiderman, etcétera. Sin embargo, Marvel Studios y 20th Century Fox también había adoptado el universo cinematográfico con la franquicia de X-Men desde el lanzamiento del spin-off de Wolverine en el 2009.

Para el año 2013, Warner Bros. y DC Cómics ingresaron a la competencia de universo cinematográfico estrenando su filme Hombre de Acero, que sería la primera entrada para la introducción de la Liga de la Justicia.

Con el tremendo éxito y popularidad que ha ganado tano Marvel Studios como DC Cómics, otras franquicias empezaron a ingresar en la competencia de universos cinematográficos.

Universal Studios regresó a crear su Dark Universe comenzando con la película de La Momia estelarizada por Tom Cruise, para luego lanzar las otras cintas de Frankenstein, Drácula, el Hombre Lobo, etcétera. LEGO también se encuentra construyendo su propio universo de cine.

Lucasfilms también se encuentra construyendo un universo con el lanzamiento de spin-offs como Rogue One, Han Solo y Obi-Wan Kenobi.

New Line Cinema y Warner Bros. se encuentra en sus mejores momentos con la construcción del universo cinematográfico de El Conjuro.

Paramount Pictures y Michael Bay tienen en mente expandir el universo de Transformers, iniciando con un spin-off de Bumblebee.

Se puede decir que el negocio cinematográfico ya no se sostendrá a base de secuelas, sino por medio de la construcción de universos cinematográficos. Es posible que otros estudios como 20th Century Fox, MGM, Dreamworks, Columbia, Sony Pictures, Lionsgate, Legendary Pictures, por mencionar algunos.