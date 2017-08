Festival Internacional de Cine de Toronto contará con famosos cineastas mexicanos

Uno de los eventos de cinematografía más esperados del año, el TIFF (el Festival Internacional de Cine de Toronto) es uno de los festivales fílmicos más asistidos por diferentes personas alrededor del mundo.

Distinguidas películas como El Discruso del Rey, 12 Años de Esclavitud, ¿Quién quiere ser millonario?, La Habitación, La La Land, entre otros han pasado por el festival de Canadá para ser reconocido en el mundo e inclusive ser nominado para los premios de la Academia.

El gran evento cinematográfico recibe a grandes estrellas del cine internacional, pues se encuentra dentro de los cuatro festivales de cine más importantes del mundo. El Festival Internacional de Cine de Toronto atrae alrededor de 400,000 espectadores y fanáticos del séptimo arte. Este año el TIFF se prepara para su 42° edición en donde contará con dos distinguidos cineastas mexicanos.

El director guadalajarense quien hizo la cinta de Hellboy, Guillermo del Toro, asistirá al evento para presentar su más reciente trabajo: The Shape of the Water, una película de terror romántico en donde una criatura anfibia se hace amigos de unas empleadas de limpieza de una escuela cuando ellas descubren un tanque en donde habita la criatura. La película contará con la participación de Sally Hawkins, Michael Shannon, Octavia Spencer, Richard Jenkins y Doug Jones.

Gael García Bernal (famoso actor por aparecer en cintas como Y Tu Mamá También, Amores Perros, Babel, Desierto, también estará presente en el TIFF para presentar el filme francés, If you saw his heart. La película cuenta una pareja de solitarios que luchan por estar juntos.

Asimismo, el actor mexicano también estará en la serie In Conversation with… con otros famosos actores como Helen Mirren, Angelina Jolie y Javier Bardem; donde hablará sobre su carrera artística y compartiendo anécdotas con los otros actores.

El cineasta Michel Franco, quien se encargó de la filmación de la aclamada película Las Hijas de Abril, irá a Toronto para presentar su película.

Se espera que otros famosos actores como Nicolas Cage, Matt Damon y Penélope Cruz participen al evento para presentar sus trabajos.

El Festival Internacional de Cine de Toronto se llevará a cabo del jueves 7 de septiembre al domingo 17 del mismo mes en el centro de la ciudad de Toronto.