Payasos están perdiendo su trabajo por la terrorífica imagen de la película IT (Eso)

El negocio de payasos está cayendo drásticamente con el gran aumento de coulrofobia (miedo a los payasos) entre los niños, esto gracias a la promoción de la esperada película basada en la novela de Stephen King: IT (Eso).

A pesar de que la cinta (miniserie) fue estrenada en 1990 y tuvo un gran impacto entre la audiencia, muchas personas, tanto jóvenes como adultos, se encuentran emocionados por el lanzamiento del remake en donde ha recibido buena respuesta por parte de diferentes críticos y el mismísimo autor Stephen King.

No obstante, el medio The Hollywood Reporter reveló un número de payasos profesionales que han estado perdiendo sus empleos por el gran aumento de coulrofobia entre sus clientes, justo cuando se acerca el estreno de IT.

La presidenta de la Asociación de Payasos en el Mundo, Pam Moody, culpa a Stephen King por el aumento de fobias ante estas personas maquilladas.

“Todo comenzó con la original IT. Eso introdujo el concepto de su personaje. Es un personaje de ciencia ficción. No es un payaso y no tiene nada que ver con los payasos profesionales… Es una desgracia. El público que estamos tratando de trasmitir mensajes positivos e importantes no los está recibiendo”, declaró la presidenta Moody.

El autor de la franquicia de terror, Stephen King, publicó en su cuenta de Twitter el 10 de abril admitiendo que los niños siempre han tenido miedo a los payasos.

“Los payasos están enfurecidos conmigo. Lo siento, la mayoría son geniales. PERO… los niños siempre han tenido temor de los payasos. No maten a los mensajeros por el mensaje”, publicó el autor King.

La película IT (Eso) está programada para estrenarse a los cines el 14 de septiembre y es considerado como una de las películas más anticipadas del 2017.