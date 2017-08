El grupo de Rock U2 estrena una nueva canción a través de Facebook

La banda irlandesa de rock U2 prepara el lanzamiento de una nueva producción discográfica y como parte de la promoción del mismo lanzó, via Facebook, el video del primer sencillo de su catorceavo álbum, Song of Experience.

Desde el pasado mes de mayo el grupo se encuentra realizando una gira donde conmemoran el 30 aniversario de la salida de uno de sus discos más exitosos, The Joshua Tree, por lo que la salida de nuevo material había sido pospuesto por la sorpresiva victoria de Donald Trump.

El sencillo Blackout fue presentado a atreves de la cuenta oficial del grupo en Facebook, acompañado de un mensaje donde se indica que el próximo 6 de septiembre el resto de las canciones se pondrán a la venta. De acuerdo con La Jornada, la canción emblemática del décimo cuarto álbum se titula You’re the Best Thing About Me.

Songs of Experience es la versión más adulta del álbum de 2014 Songs of Innocence, inspirado en gran medida en la infancia de su cantante Bono en los suburbios de Dublín.

El grupo, y en especial Bono, muy comprometido con los derechos humanos, explicó que la mayoría de las canciones estaban grabadas desde el año pasado, pero que decidió volver a trabajar en la obra después de la victoria de Donald Trump en la Casa Blanca.

“Lo principal estaba escrito a principios de 2016, y ahora, creo que estarán de acuerdo, el mundo es muy diferente”, dijo The Edge, el guitarrista de la banda, a la revista Rolling Stone. Para él, “es como si un péndulo hubiera de golpe cambiado de dirección”.

Bono dijo a la revista en otra entrevista que U2 también quería acortar el álbum y pensó que era una buena idea volver al estudio para hacer algunos ajustes.