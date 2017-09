Shia LaBeouf no será parte de la cinta Indiana Jones 5

Guionista David Koepp reveló que el joven actor no regresará para tomar el rol de Mutt Williams en la quinta entrega de la franquicia.

Shia LaBeouf, reconocido por su papel en las películas de Transformers, apareció en Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal como el hijo biológico del Dr. Henry “Indiana” Jones Jr., sin embargo, se corroboró que no regresará para la quinta cinta del aventurero con látigo.

De acuerdo con una entrevista llevada a cabo por el medio Entertainment Weekly con el guionista del proyecto, David Koepp reveló que el protagonista de 75 años de edad, Harrison Ford regresará a la saga, pero el actor Shia LaBeouf no estará en Indiana Jones 5.

“Harrison Ford realizará el papel de Indiana Jones, eso puedo decir… el personaje de Shia LaBeouf no estará en la película. En términos de cuándo comenzaríamos, creo que eso depende del Sr. Spielberg y el Sr. Ford… Tenemos un guion que nos complace a todos. El trabajo será interminable, por supuesto, y en curso, y Steven acaba de terminar de filmar The Post… si las estrellas se alinean, esperemos que sea su próxima película”, apuntó David Koepp.

A pesar de la declaración de Koepp, el cineasta Steven Spielberg todavía tiene otros dos proyectos que realizar antes de trabajar en la franquicia de Indiana Jones; uno siendo Ready Player One, que está programado para estrenarse en marzo 2018 y el otro siendo Jurassic World: Fallen Kingdom, programado para salir a los cines en junio de 2018.

Cabe destacar que Walt Disney Pictures tiene en mente expandir la franquicia del aventurero con látigo más allá de la quinta entrega. En una entrevista con el cineasta Spielberg y el presidente de la compañía Disney, Bob Iger, comentaron los planes que tienen con la serie.

“La única cosa que puedo decirles es que no tengo en mente terminar con Harrison al terminar la quinta película”, comentó el cineasta Spielberg.

El CEO también comentó: “Por el momento, nos estamos enfocando en un reboot, o en una continuación y luego un reboot de algún tipo. En otras palabras, lo traeremos de regreso y luego veremos que hacer. Eso trato de decir. Tenemos a Harrison Ford dentro para Indiana Jones 5, pero ¿Cuál es el enfoque?” declara el presidente de Disney. “He tenido juntas y discusiones sobre el enfoque, pero no quiero meterme mucho en eso. No creo que llegue al grado del universo de Star Wars, pero si tengo en mente en hacer más (películas). No solo será ‘una más y ya’”.

Actualmente, Indiana Jones 5 está programado para salir a los cines el 10 de julio de 2020.