Colin Trevorrow deja el puesto de director de Star Wars Episodio 9

Mientras nos acercamos al estreno de Star Wars Episodio 8, nuevas noticias están surgiendo de los otros títulos de la franquicia.

Primeramente, en la esperada película spin-off de Han Solo los cineastas Phil Lord y Christopher Miller dejaron el proyecto atrás por diferencias de creatividad con la compañía. Walt Disney Studios contrata al director Ron Howard para continuar con el filme. Sin embargo, es ahora Colin Trevorrow quien renunció a un proyecto de Star Wars.

De acuerdo con el portal Coming Soon, las compañías fílmicas Walt Disney Pictures y Lucasfilm dieron el anuncio de la renuncia de Colin Trevorrow quien estaba encargado como director del noveno episodio de Star Wars. La razón de la renuncia es por diferencias creativas en el desarrollo del filme, se especifica en el comunicado de prensa de Lucasfilm.

“Lucasfilm y Colin Trevorrow han decidido cortar su relación en el proyecto de Star Wars Episode IX. Colin ha sido un magnifico colaborador durante todo el proceso de producción y desarrollo, pero hemos llegado a la conclusión que nuestra visión del proyecto y la de Colin son muy diferentes. Le deseamos lo mejor para Colin y estaremos compartiendo más información sobre el filme muy pronto”, se detalla en un comunicado de prensa por la compañía Lucasfilm.

Colin Trevorrow no cuenta con un gran historial de películas, pues en el 2002 realizó la cinta de Home Base y en el 2004, Reality Show. En el 2012 dirigió la cinta Safety Not Guaranteed, la cual, ganó diversos premios de festivales de cine. No fue hasta el 2015 en donde fue seleccionado para dirigir la película de Jurassic World y fue conocido por todos los críticos y cinéfilos.

Star Wars Episodio IX sería la última película de la actual trilogía y se tiene programado para salir en cines el 24 de mayo de 2019 y todavía no hay información de los actores que estelarizarán en la esperada cinta, ni siquiera detalles sobre los actores principales (Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver y Oscar Isaac).