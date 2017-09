Jared Leto literalmente se quitó la vista para interpretar a su personaje en Blade Runner 2049

El reconocido actor y cantante que interpretó a Joker en Suicide Squad, Jared Leto, se quitó la vista para interpretar a Niander Wallace en la secuela Blade Runner, un personaje antagonista que se encuentra ciego.

En una entrevista llevada a cabo con ET con el director de la cinta, Denis Villeneuve, reveló que Jared Leto utilizó lentes de contacto especiales que lo hace estar ciego, asimismo, hace que sus ojos se vean opacos, asimilando a una persona completamente ciega. El director estaba impresionado de la “locura” de Leto para meterse profundamente en su personaje.

“Escuchamos historias sobre Jared en cómo se transforma para entrar a su personaje, pero nunca estaba preparado para lo que iba venir de él”, comentó el cineasta. “No podía ver nada. Estaba caminando a lado de un asistente, muy lento. Parecía como ver a Jesús caminando hacia un templo. Todo el equipo estaba muy callado… todo el mundo estaba asombrado. Era tan hermoso y poderoso que me conmovió hasta las lágrimas”.

También te puede interesar: Jared Leto confundido por no estar dentro de la película solitaria de Joker

Para que el actor se ubicara bien en el set, Leto tuvo que estar al lado de un asistente para que lo guiara a todo momento. No obstante, el actor admitió que no se sumergió lo suficientemente profundo en su personaje.

“No me sumergí tan abajo del agujero del conejo como lo he hecho anteriormente. Estoy loco, pero no soy un demente”, apuntó la estrella.

Jared Leto ha realizado ciertas locuras antes para sumergirse lo suficiente en su personaje. En el año 2000, para interpretar a su personaje Harry Goldfarb en Réquiem por un Sueño, Leto pasó un largo tiempo socializando con adictos a la heroína. En la reciente película Dallas Buyer Club, la estrella perdió 13 kilos y se rapó todo el pelo de su cuerpo para interpretar a su personaje, Rayon. En la película del 2007, Chapter 27, Jared Leto subió 30 kilogramos para interpretar a Mark David Chapman.

Blade Runner 2049 está listo para estrenarse el 6 de octubre de 2017. Contará con la participación de Harrison Ford, Dave Bautista, Ryan Gosling, entre otros.