Franquicias de Star Wars y Marvel Studios se retiran de Netflix

El mes pasado, se había dado la noticia de que Walt Disney Studios retiraría todos sus contenidos de la plataforma de servicio de streaming online, Netflix; esto para que la compañía del ratón creara su propio servicio online, la cual, estaría lista para el año 2019.

Sin embargo, el CEO de la compañía Disney, Bob Iger, comentó que el servicio de Netflix todavía se encuentra negociando para mantener las películas disponibles en su servicio en línea.

Finalmente, se ha revelado de manera oficial que todas las películas de Marvel Studios y Star Wars serán retiradas del servicio para mudarse a la esperada plataforma de Disney. En una conferencia de Communications and Entertainment ubicado en el Bank of America Merrill Lynch Media, el presidente de la compañía, Bob Iger, anunció el retiro de los contenidos mencionados de la plataforma, reporta Variety.

“Hemos decidido en colocar las películas de Marvel y Star Wars en la app”, declaró el CEO.

También te puede interesar: Disney dice adiós a Netflix y desarrollará su propio servicio de streaming

No se mencionó si las películas originales de Netflix, en alianza con Marvel Studios, Jessica Jones, Luke Cage, Daredevil, Iron Fist, The Defenders y The Punisher también serán removidas de la plataforma o permanecerán en la plataforma de Netflix.

Con la declaración del presidente Iger, la franquicia de los vengadores y demás, y la saga de Star Wars se suman entre los contenidos que serán movidos hacia la plataforma de Disney. Hasta ahora, se sabe que todas las películas de Walt Disney Pictures (como son los clásicos de Disney), al igual que toda película de Pixar Animation Studios, en otras palabras, títulos como Toy Story, WALL-E, Bichos, Cars, Monsters Inc., Intensamente, Buscando a Nemo, Los Increíbles, etcétera; serán apartados de Netflix para la plataforma que está desarrollando Disney.