Diego Luna será participe de una película dirigida por Woody Allen

El reconocido mexicano que participó en la película de Star Wars: Rogue One, Diego Luna, se sumará al reparto de un nuevo proyecto fílmico de Woody Allen.

El cineasta de 81 años, Woody Allen, se encuentra trabajando en una nueva película para el 2018, aún sin título oficial. Asimismo, se acaba de corroborar que el actor mexicano, Diego Luna, estará dentro del elenco, al igual que Liev Schreiber (Sabertooth en X-Men Origins: Wolverine), reporta Variety.

Con los actores entrando al proyecto, se ha conformado el elenco de esta manera: Selena Gomez (Hotel Transilvania), Elle Fanning (Super 8), Jude Law (Sherlock Holmes), Rebecca Hall (Christine), Kelly Rohrbach (Baywatch) y Timothée Chalamet (Interestellar).

Esta nueva cinta sería la tercera película de Woody Allen trabajando mano a mano con la empresa de Amazon, en donde se espera que, después de su lanzamiento a los cines, esté disponible en la plataforma de Amazon Prime.

Por el momento, el cineasta Allen no ha revela información al respecto de la película, ni el género, ni mucho menos la fecha de estreno exacta en que esté involucrado la estrella mexicana estará involucrada. No obstante, en diciembre de este año, se estrenará su más reciente proyecto Wonder Wheel, en donde contará con la participación de Kate Winslet, Justin Timberlake y Juno Temple.