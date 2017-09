Cine vs Libro: IT (Eso), diferencias que se pueden denotar

La terrorífica franquicia de Stephen King se está volviendo en un tema de qué hablar. Con el reciente lanzamiento de la cinta IT en cines, se denotaron ciertos puntos que se pueden comparar con el libro, sin embargo, ¿lograron notar las diferencias entre la versión literaria y la audiovisual? Claramente, la adaptación retórica de una franquicia cuenta y explica más a detalle sobre ciertos puntos de la narrativa, personajes y entorno. Es por ello que enunciaremos las diferencias más notables entre el libro y la reciente película de IT de Stephen King.

Cabe destacar que se hablarán spoilers de la cinta IT de 2017, si no has visto la película te recomendamos no seguir leyendo el artículo.

1.- La historia de Mike

Andy Muschietti (director del filme IT de 2017) se enfocó mucho en omitir ciertas características tenebrosas del libro, en el caso del personaje Mike Hanlon, decidieron modificar enteramente su pasado. En el libro, se detalla que los padres de Mike están vivos; nunca murieron en un incendio como se detalla en la gran pantalla.

No obstante, cuando era niño, el padre de Mike estuvo involucrado en un incendio provocado por supremacistas blancos. Asimismo, se revela en los libros que el padre de Mike tenía una confrontación con el papá de Henry Bowers (el bully de la historia), lo que provoca el odio de Henry a Mike.

2.- La temporalidad de la franquicia

En la película, la historia se ambienta en la década de los ochenta, sin embargo, la versión en papel es ambientado a finales de los cincuenta, ¿Por qué se manejó de esta manera? De acuerdo con Mashable, se eligió la década de los ochenta para aprovechar la nostalgia popular como la banda New Kids on the Block, el dispositivo walkman, entre otros.

Asimismo, para la secuela en donde los personajes ya son adultos, la película estará ambientada en el presente, haciendo más fácil para el estudio en conseguir el equipo de escenografía.

3.- El momento sexual entre Bev y el grupo de los perdedores

Uno de los momentos más fuertes del libro es posterior a la derrota de Pennywise a manos del grupo de los perdedores. Los niños buscan el camino para poder salir de las cloacas. Sin poder encontrar una salida, los jóvenes comienzan a estresarse y tener miedo de quedarse atrapados en dicho lugar putrefacto. Beverly, la única niña del grupo, idea una forma de calmarlos llevándolos a la etapa de la adultez, en donde uno por uno, Bev tenía relaciones sexuales con los niños.

Posterior al encuentro sexual y ya calmados, el grupo pudo encontrar la salida. De acuerdo con el autor Stephen King, la etapa del ser humano cambia de niñez a adultez cuando una persona experimenta el encuentro sexual.

4.- La verdadera fobia de Richie Tozier

Debido a que el libro está ambientando en la década de los cincuenta, el personaje bocón del grupo, Richie Tozier, tiene fobia a los hombres lobo, esto porque Tozier fue al cine a ver la película del personaje peludo antes de encontrarse a Pennywise. En la película que se encuentra en cines, Richie dijo que tiene fobia a los payasos, no obstante, en la adaptación de 1990 se muestra que Tozier tiene fobia a los hombres lobo.

5.- El verdadero pasado sobre Patrick Hockstetter

Patrick Hockstetter es uno de los niños que es amigo del bully Henry Bowers, además fue la primera víctima del grupo en morir a manos de Pennywise, después del asesinato de Georgie. Sin embargo, en la película no explican a fondo sobre este particular personaje.

Patrick Hockstetter es conocido como un niño que estaba en el proceso de convertirse en un asesino en serie, pues en el libro explica que asesinó a su hermano menor porque sus padres no le entregaban tanta atención como a su homólogo. Posterior a su terrible acto, Patrick empezó a sentirse inseguro, por lo que “superaba” su preocupación asesinando animales domésticos como perros y gatos; encerrándolos en un refrigerador. Su muerte fue también a manos de Pennywise, no obstante, en el libro cuenta que un día fue a revisar el refrigerador. Al abrir la puerta del aparato aparecen sanguijuelas que lo devoran vivo, poco después, el terrible payaso brota para llevarse el cuerpo del joven a las cloacas.