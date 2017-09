Los ingresos que El Potrillo reciba en su concierto del 23 de septiembre en Tampico serán donados.

El cantante mexicano Alejandro Fernández se comprometió a donar las entradas de su concierto del 23 de septiembre, que se realizará en Tampico, Tamaulipas.

A través de un video en su cuenta oficial de Instagram, Fernández hizo el anuncio:

“Hola qué tal a toda mi gente el de México, vengo llegando a nuestro país y sigo muy conmovido por todo lo que está pasando, pero a la vez motivado y orgulloso de cómo nos unimos en momentos difíciles’, comenta el intérprete al principio de su video.

“Siempre he pensado que en México somos unos guerreros, y desde mi corazón pondré mi granito de arena y como siempre lo he hecho donaré mi primera presentación después de la tragedia, este se llevará a cabo en Tampico este sábado 23 de septiembre. Así que Fuerza México, y no están solos, estamos unidos mexicanos”.

Siempre he pensado que en México somos unos guerreros! Unidos desde el corazón siempre podremos salir adelante! #unidos #único #juntos #FuerzaMéxico A post shared by Alejandro Fernández (@alexoficial) on Sep 22, 2017 at 4:34pm PDT

