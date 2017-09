Se revela la fecha de lanzamiento de la secuela IT (Eso)

A pesar de que México ha sufrido una catástrofe natural, la película de IT (Eso) se ha convertido en la sensación y la más vista durante el transcurso del mes de septiembre.

Ya que el final de la película la historia quedó inconclusa, además que, durante los créditos, se corroboró que habrá una segunda parte de la película. Asimismo, si es que reconocen la versión original de 1990, no se introdujo ninguna imagen sobre el grupo de los perdedores en su adultez, por lo que el estudio se encuentra trabajando en hacer el casting para los actores adultos que interpreten a los personajes.

Hasta ahora, la cinta de terror ha recibido críticas excelentes, en donde aclamaron la actuación de Bill Skarsgård como el tenebroso payaso Pennywise, como una de las mejores y la más significativa de la película.

Collider confirmó que la secuela IT: Chapter Two se encuentra programada para salir en cines el 6 de septiembre de 2019. En una entrevista llevada a cabo en el mes de julio por la revista Variety, el director encargado de IT, Andy Muschietti, comentó que tendrían finalizado el guion de la secuela para el 2018, por lo que comenzarían a filmar en el mes de marzo.

“Probablemente tendremos el guion para la segunda parte en enero. Idealmente, estaríamos comenzando en marzo. La parte uno es sobre los niños. Parte dos es sobre estos personajes 30 años después, cuando son adultos, en donde habrá flashbacks de 1989, cuando eran chamacos”, especifica el cineasta.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, se espera que Muschietti regrese a tomar las riendas para la segunda película, al igual que Gary Dauberman como guionista. También se espera el regreso de los niños para esta la secuela, sin embargo, se desconoce los actores que interpretarán a los niños en su versión adulta. Por último, aún sin confirmar, hay muy altas probabilidades de que Bill Skarsgård regrese a interpretar al payaso Pennywise.