“Hugh M. Hefner, el ícono americano quien en 1953 introdujo al mundo la revista Playboy y construyó la compañía en una de las marcas americanas más reconocidas en el mundo en la historia, falleció pacíficamente el día de hoy de causas naturales en su hogar, La Mansión Playboy, rodeado de sus seres queridos. Él tenía 91 años de edad”, lee el comunicado de la empresa.

Hefner dejó atrás a cuatro hijos: Christie, CEO de Playboy Enterprise por más de veinte años; David, Marston y Cooper, quien es jefe creativo de la compañía.

En su juventud, Hefner trabajaba como escritor para la revista Esquire cuando en 1952 renunció tras pedir un aumento que le fue rechazado. Un año después, él hipotecó su casa por 600 dólares y logró juntar 8 mil dólares en inversiones, incluyendo mil de su propia madre, para lanzar Playboy.

Durante las últimas seis décadas, construyó un imperio y fue pieza clave en la revolución sexual del siglo pasado.

American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef pic.twitter.com/tCLa2iNXa4

— Playboy (@Playboy) September 28, 2017