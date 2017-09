Alicia Vikander es Lara Croft en la nueva película de Tomb Raider

Una de las franquicias más reconocidas de los videojuegos, Tomb Raider, nuevamente será adaptada al séptimo arte y esta vez, la actriz de sueca, Alicia Vikander, interpretará a la aventurera Lara Croft.

Durante el día del sismo en la Ciudad de México, Warner Bros. liberó el primer tráiler de la esperada película, no obstante, el día de ayer, Warner Bros. Latinoamérica publicó en sus redes sociales el primer avance ya subtitulado para la audiencia latina.

En el 2001, Angelina Jolie interpretó a Lara Croft en la película de Tomb Raider. A pesar de las críticas negativas, el estudio realizó una secuela en el 2003

La película está programada para estrenarse a los cines el 16 de marzo de 2018. A diferencia su predecesor, la nueva cinta protagonizada por Vikander respeta más la esencia de aventura y descubrimiento del videojuego Tomb Raider y, por lo que se muestra en el video, está más ligada al nuevo reboot que realizó el estudio de videojuegos Square Enix en el 2013, en donde la protagoniza utiliza armas como el arco y flecha que las de fuego, como se mostraba en la película de Angelina Jolie.

Lara Croft es conocida como una chica independiente y aventurera; hija de un empresario multimillonario, no obstante la chica no está interesada en continuar con el legado de la compañía de su padre. A sus 21 años de edad, el padre de la protagonista fallece de razones desconocidas, sin embargo, Croft no quiere aceptar la muerte de su padre por lo que se dedica a realizar un viaje en resolver este misterio.

El esperado filme contará con la participación de Alicia Vikander (El Agente de C.I.P.O.L.), Walton Goggins (Los 8 Más Odiados), Daniel Wu (Warcraft), Dominc West (300), entre otros. La película es dirigida por Roar Uthaug, quien principalmente ha realizado cine extranjero.

Cabe destacar que el 9 de septiembre de este año, en una entrevista realizada por IGN, el productor Adrian Askarieh, mencionó que se encuentran en pláticas para desarrollar un universo cinematográfico de títulos de videojuegos como Deus Ex, Thief, Just Cause y Hitman.