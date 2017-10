Descubridores de reloj biológico del cuerpo humano ganan el Nobel de Medicina

Estocolmo, Suecia .- Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash y Michael W. Young, los tres de nacionalidad estadounidense, fueron galardonados con el premio Nobel de Medicina 2017 gracias a que fueron los pioneros en la investigación acerca del reloj biológico del cuerpo humano.

La Asamblea Nobel del Instituto Karolinska en Suecia señaló, a través de un comunicado, que son premiados “por sus descubrimientos de los mecanismos moleculares que controlan el ritmo circadiano, los fenómenos biológicos que ocurren rítmicamente alrededor de la misma hora del día, como el sueño”. Y detallan que sus estudios explican cómo las plantas, los animales y las personas sincronizan sus ritmos biológicos con las giros que realiza sobre su eje la Tierra.

Los científicos utilizaron moscas de la fruta en 1984 para aislar un gen que controla el ritmo biológico normal. Sus investigaciones mostraron que este gen codifica una proteína que se acumula en las células durante la noche y se degrada durante el día, explicó Juleen Zierath, miembro de la Asamblea.

Poco tiempo después lograron identificar más componentes de este reloj interno, que también funciona en las células de otros organismos multicelulares, como los seres humanos. “Lo que esto puede hacer es concientizarnos más de la importancia que tiene la higiene del sueño y de lo relevante que es asegurarnos de que estemos yendo a la cama a una hora adecuada”, afirmó Zierath.

BREAKING NEWS The 2017 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash and Michael W. Young. pic.twitter.com/lbwrastcDN

— The Nobel Prize (@NobelPrize) 2 de octubre de 2017