Esta es la emotiva carta del esposo de Hiromi para ella y su hija

La semana pasada Hiromi Hayakawa, cantante y actriz mexicana, falleció a consecuencia de complicaciones en su embarazo. Desafortunadamente, también murió su bebé aún no nacida.

Unas horas antes de la muerte de su esposa, Fernando Santana, esposo de Hiromi, publicó en redes sociales una petición para buscar donadores de sangre para su esposa, quien ya se encontraba internada.

Por desgracia él perdió a su familia, y hoy les ha rendido homenaje al publicar una carta:

“Son tantas cosas mi vida, tantos momentos de felicidad, amaba cada cosa que hacías, como coloreabas, como llenabas tus agendas, como comías tu cereal, cómo le escribías a Julieta en su cuaderno, cómo escribías tus sueños al despertar, tus cajones del buró llenos de dulces, cuando me regañabas por dejar abierto el closet, por no bajar la tapa del baño, porque no me ponía rápido el cinturón de seguridad al subirme al carro, ay dios! Eras hermosa mi amor, eras un ángel.

“Tanta era tu ilusión por ser mamá, que elegiste irte con nuestra Julieta a cumplir ese sueño que tanto anhelabas. No puedo sentirme más tranquilo y feliz que saberlas juntas, no tengo dudas de que están en un lugar lleno de paz y tranquilidad disfrutándose una de la otra.

“Gracias por amarme como lo hiciste, no tenía idea que existiera tal capacidad de amar, que increíble y maravilloso me parece el nivel de entendimiento, de comunicación, de amor, de pasión, de amistad y complicidad que vivimos tú y yo mi akachancito.

“Te amo, las amo y quiero que sepan que no sé cómo ni se cuándo, pero donde quiera que estén mi amor, hasta ustedes llegaré, algún día será y mi alma por fin encontrará y compartirá la paz y tranquilidad en la que hoy viven ustedes mis amores. Hoy te dejo partir mi vida hermosa, las dejo para que puedan ir en paz, cuida a nuestra hija mi amor, se quedan aquí en mi corazón por siempre”, escribió Fernando Santana a su esposa e hija.

“Yo voy a cuidar a tus papás y a Kao siempre mi amor, siempre veré por ellos y estaré ahí para ellos. Hoy te dejo partir mi vida hermosa, las dejo para que puedan ir en paz, cuida a nuestra hija mi amor, se quedan aquí en mi corazón por siempre”.