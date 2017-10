Marilyn Manson se accidenta en pleno concierto

El extravagante cantante de rock industrial y metal alternativo, Marilyn Manson se encuentra hospitalizado por el reciente accidente que sufrió en la Ciudad de Nueva York.

De acuerdo con los videos que se han difundido en la red y diversos portales como la revista People, se puede apreciar que el artista se sujeta de una parte del escenario lo que hace que este se cayera sobre él, sufriendo heridas graves que tuvieron que ser atendidas por médicos.

El cantante Manson se encontraba en el Manhattan Center Hammerstein Ballroom, Nueva York promocionando su próximo álbum, Heaven Upside Down, cuando sucedió el accidente. Marilyn se encontraba tocando uno de sus éxitos, el cover de Sweet Dreams (Are Made of This). Al sentir la exaltante vibra del sencillo, el célebre sujetó todo su cuerpo en una pieza del set compuesta de dos gigantes pistolas. Después de unos cuantos segundos, la estructura se desplomó sobre él.

Posterior al accidente, el escenario permaneció apagado; las luces y la música se había detenido por varios minutos. Después de cierto tiempo, cierta persona que trabaja para el artista dio el anuncio de que Marilyn Manson no se encuentra en condiciones para seguir en el concierto, por lo que tuvieron que llevárselo a un hospital.

Se desconoce la gravedad de sus heridas o en qué parte del cuerpo se lastimó. Asimismo, se desconoce si se cancelan los siguientes conciertos del cantante por incapacidad.

De acuerdo con el medio BBC, el cantante salió del escenario cubierto de una cobija negra, parecía que se encontraba inconsciente.