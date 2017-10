Sony Pictures en negociaciones con Kristen Stewart para estelarizar en el reboot de Los Ángeles de Charlie

La estrella de la saga de Crepúsculo, Kristen Stewart está en la mira de Sony Pictures para estelarizar a una de las tres chicas de Los Ángeles de Charlie.

De acuerdo con el medio Variety y Coming Soon, la actriz, si las negociaciones son exitosas, interpretaría a una de las tres letales espías. Hasta el momento, el nuevo filme de Los Ángeles de Charlie está programada para estrenarse en cines el 7 de junio de 2019.

En el 2017, se confirmó que el estudio se encuentra trabajando en una nueva versión de la franquicia en donde Elizabeth Banks (quien dirigió la secuela de Pitch Perfect) fue elegida para tomar las riendas del proyecto.

No obstante, no se ha detallado más al respecto, pues la compañía se encuentra enfocado en adquirir a la actriz en el elenco de este proyecto. Cabe destacar que esta negociación que está llevando Sony podría atrapar la atención de la audiencia, pues la actriz Stewart no se ha visto recientemente en una película de acción que involucre armas de fuego.

Se sospecha que el estudio también se encuentra negociando con la actriz mexicana Lupita Nyong’o para integrarse entre Los Ángeles de Charlie. Sin embargo, todavía faltaría una tercera integrante para que se pueda completar el equipo, la cual, no se ha ni rumorado, ni mucho menos confirmado.