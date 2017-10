Warner Bros. confirma películas de superhéroes solitarias no estarán conectadas con JL

El estudio cinematográfico encargado de dar vida a los superhéroes de DC Cómics, Warner Bros., aseguró que las películas solitarias no estarán conectadas con el esperado filme de la Liga de la Justicia.

Hace poco, se confirmó el desarrollo de una película solitaria sobre los orígenes de Joker, lo que hizo que diversos portales dedicados al cine se preguntaron si este personaje estará conectado con el Joker Jared Leto de Suicide Squad, el cual, también se corroboró que no estará involucrado con filmes del universo cinematográfico de DC Cómics.

Esto llegó a más confusión cuando el estudio decidió no compartir más detalles al respecto sobre la construcción de dicho universo cinematográfico. Por fortuna, el medio Vulture pudo entrevistar a la presidenta de DC Entertainment, Diane Nelson compartió detalles de que ciertas películas solitarias como Aquaman no estarán conectadas con la Liga de la Justicia

“Nuestra intención, sin duda, es ir hacia adelante usando la continuidad para asegurarnos de que nada esté divergiendo de una manera que no tenga sentido, pero no hay insistencia en una línea de historia general o interconectividad en ese universo. Ciertas películas si conectan a los personajes, como Justicie League. Pero, películas como Aquaman nuestra meta es no conectarlo con ninguna otra película”, declaró la presidenta de DC Entertainment.

Un ejemplo sobre la declaración de Diane Nelson es la película de Wonder Woman, en donde no tuvo ninguna conexión con los otros personajes o películas del universo cinematográfico de DC. A diferencia de su rival, Marvel Studios en donde la mayoría de sus películas siempre se encuentra conectadas con los filmes grandes de Vengadores o siempre hay otro reconocido personaje involucrado con el protagonista como, por ejemplo, Spiderman: De Regreso a Casa, en donde aparece el protagonista arácnido y Iron Man.

La película sobre los orígenes de Joker se tiene pensado ir a un estilo similar a los filmes de Wonder Woman y Aquaman, como lo había declarado la presidenta. Se tiene pensado revelar más detalles sobre la construcción de esta franquicia muy pronto.