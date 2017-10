El líder de The Heartbreakers sufrió un paro cardíaco la noche del lunes en Los Ángeles

Tom Petty, la leyenda del rock cuyos éxitos incluyen American Girl, Free Fallin, I Will not Back Down y Refugee, murió en California a los 66 años de edad después de sufrir un paro cardiaco.

Según informes, Petty fue llevado de urgencia al hospital UCLA de Santa Mónica después de ser encontrado inconsciente en su casa de Malibú, pero no pudo ser revivido.

“Estamos devastados al anunciar la muerte prematura de nuestro padre, esposo, hermano, líder y amigo Tom Petty”, comunicó su manager Tony Dimitriades en nombre de la familia.

“Él murió pacíficamente a las 20:40, rodeado de familiares, sus compañeros de la banda y amigos”.

El cantante, compositor y guitarrista subió a la fama a finales de los años 70 con su grupo de rock Tom Petty & The Heartbreakers, quienes fueron vistos como parte integral del movimiento del rock.

Tom Petty and the Heartbreakers fueron incluídos en El Salón de la Fama del Rock and Roll en el 2002, y se les elogió como “duraderos, ingeniosos, trabajadores, simpáticos y sin pretensiones”.

Petty fue originalmente parte de la banda de country rock Mudcrutch, que ganó popularidad en Florida, pero no atrajo a una audiencia dominante. Se separaron después de que Petty y otros miembros se unieran a The Heartbreakers, y finalmente se reunieron en el 2007.

“Es una noticia impactante y aplastante”, le comentó Bob Dylan a Rolling Stone en un comunicado. “Pensaba con mucho cariño sobre Tom. Fue un gran intérprete, lleno de luz, un amigo, y nunca lo olvidaré”.