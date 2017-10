Las consecuencias que tendría la Tierra si no existieran los sismos

Prácticamente no habría vida en el planeta si no existieran las placas tectónicas, pero, gracias a los sismos, proporciona un beneficio al planeta Tierra.

Debido a los recientes sismos que sacudió la República Mexicana, la mayoría de los ciudadanos de metrópolis como la Ciudad de México se encuentran muy ciscados por un próximo evento natural similar, inclusive ciertas personas desearían que no existieran los terremotos, pero ¿sabes las consecuencias que traería si no hubiera sismos?

Las placas tectónicas se encuentran sobre el manta liquido del magma del planeta Tierra, siempre se encuentran en constante movimiento y gracias al magma hace que las placas choquen entre ellos y se generen los terremotos; mientras más fuerte sea el impacto, más alto será la magnitud del temblor.

De acuerdo con la información del portal Muy Interesante sin nuestro planeta no contara con las placas tectónicas es muy probable que no haya vida, pues es necesario la existencia de los sismos para que existan nuevas diversidades biológicas. Como dice la frase de Juan 12:24 “si el gran de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto”. Es probable que tanto flora como fauna pueda morir a causa de los sismos, pero nueva vida surge ante el resultado del cataclismo natural.

Un gran ejemplo sobre la diversidad bilógica es la formación del Gran Valle del Rift, ubicado en África. Gracias a esta fractura ocasionada por un fuerte sismo hace más de 30 millones de años, se llegó a formar el mar Rojo y el río Jordán en donde habitaron nuevas especies tanto terrestres como acuáticas. Si no existieran las placas tectónicas, la Tierra no tendría los cambios necesarios para la existencia de nuevos seres vivos.

En una entrevista llevada a cabo por El Diario al sismólogo de la UNAM, Miguel Ángel Santoyo, aclaró que sin la existencia de los terremotos no habría la existencia de montañas, volcanes, masetas, etc.

“Si no existiera esa dinámica planetaria no habría vida en la Tierra, al menos no como la conocemos. La vida se sostiene en parte por la tectónica de placas, para que entre otros factores pueda haber montañas y no se aplanen con los efectos erosivos del agua, el sol y la lluvia. De no ser por esta dinámica, todo estaría detenido”, declaró el sismólogo de la UNAM.

Asimismo, la revista Muy Interesante denotó que los sismos también juegan un importante papel para mantener un clima habitable para los seres humanos, pues si no llegara a existir las placas tectónicas tendría una temperatura normal de -25°C. Gracias a los constantes movimientos que provoca el planeta es posible que haya movimiento entre los continentes y pueda mantener una temperatura más acorde a lo que aguanta el ser vivo. Es por ello que debemos amar a nuestro planeta, aun con los acontecimientos que nos puede asustar.