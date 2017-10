Estamos aproximadamente a un mes del esperado lanzamiento de la película de la Liga de la Justicia, en donde Batman, la Mujer Maravilla, Aquaman, Flash y Cyborg unirán fuerzas para combatir un poderoso enemigo del espacio exterior.

A través de la cuenta oficial de Twitter de la película se publicó un mensaje confirmando el lanzamiento de un nuevo e intrigante tráiler esta semana.

#Aquaman is ALL IN. New #JusticeLeague trailer coming Sunday. pic.twitter.com/w0R0dAh9Qk

— Justice League Movie (@justiceleaguewb) October 4, 2017