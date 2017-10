Estrenan el avance final de Star Wars Los últimos Jedi

Chicago, Estados Unidos .- El próximo 15 de diciembre se estrenará la más reciente película de la Saga Star Wars, que llevará el título de Los últimos Jedi, por ello durante el medio tiempo del partido de lunes por la noche de la NFL, entre los Vikingos de Minnesota y los Osos de Chicago, se difundió el último avance de la cinta.

El video comienza donde termino la anterior película el despertar de la fuerza, con la protagonista Rey, interpretado por la actriz Daisy Ridley, encontrándose con Luke Skywalker, (Mark Hamill) en el planeta Ahch-To.

En el trailer, que tiene una duración de poco más de dos minutos, Luke comienza a entrenar a Rey pero al ver sus capacidades afirma que “solo una vez” en su vida ha visto esta “fuerza bruta”. “Pero entonces no me asustó lo suficiente. Ahora sí”, añade. Se refiere a su sobrino Kylo Ren (Adam Driver, el otro Jedi y nieto de Darth Vader), al que al inicio del tráiler se refieren como un poder “puro y salvaje”.

El reparto de Los últimos Jedi, filmada en la costa oeste de Irlanda y en los estudios Pinewood cerca de Londres, recupera a personajes introducidos en la séptima entrega de 2015, como Ridley, John Boyega y Adam Driver, así como a la recientemente fallecida Carrie Fisher. Esta fue, de hecho, la última cinta en la que participó antes de morir el pasado mes de diciembre. La nueva película y penúltima de la saga se estrenará a mediados de diciembre.

