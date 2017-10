Creador de la franquicia confirma que la serie The Walking Dead y FTWD tendrán un crossover

Robert Kirkman es conocido por ser el creador de la novela gráfica de The Walking Dead y escritor de algunos episodios de la serie televisiva del mismo nombre.

Dos series televisivas se encuentran produciendo para el canal AMC en relación con la franquicia de Robert Kirkman. La primera siendo la famosa serie The Walking Dead (TWD) que comenzó en el 2010, en donde los protagonistas están por enfrentarse al villano Negan. La segunda serie es Fear The Walking Dead (FTWD) siendo una precuela de la primera serie sobre otros sobrevivientes que vivieron el inicio de la enfermedad.

Durante la famosa exposición de cómics, el New York Comic-Con el creador de la franquicia, Robert Kirkman, reveló que las dos series tendrán un crossover. El célebre explicó que cierto personaje de la saga (sin detallar la identidad del sujeto) se vaya encontrar a otro personaje de la otra serie televisiva.

Con la información de IGN, el creador no quiso revelar más detalles al respecto para no decir algún spoiler de ambas series. Sin embargo, si comentó la posibilidad de que se revele el pasado de un personaje de The Walking Dead a través de la serie Fear The Walking Dead y viceversa, la versión futura de un personaje de FTWD en la serie de TWD.

Hace unos meses, durante la exposición de Comic-Con en San Diego, Kirkman había mencionado la posibilidad de un crossover entre las dos sagas. Por fortuna, en el evento realizado en Nueva York el creador lo corroboró al cien por ciento.

La serie The Walking Dead estrenará su octava temporada el próximo 22 de octubre en Estados Unidos y el 23 de octubre en televisoras mexicanas. Mientras que su homólogo, Fear The Walking Dead se encuentra en el penúltimo episodio antes de que concluya la tercera temporada.