Actrices acusan de acoso sexual a poderoso productor de Hollywood

El productor cinematográfico Harvey Weinstein, de 62 años de edad, fue despedido el domingo de The Weinstein Company, compañía que él fundó, luego de que el New York Times destapara todas las acusaciones que existen en contra del magnate desde 1990.

Entre los señalamientos está el aprovecharse de su “autoridad” para abusar de jóvenes actrices a las que les ofrecía fama a cambio de algunos favores sexuales durante casi 30 años, entre las actrices que lo acusan están; Rosanna Arquette, Mira Sorvino, Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow y Ashley Judd quien asegura haber sido víctima del productor más poderoso de Hollywood en 1997 cuando fue invitada a reunirse con Weinstein; ocasión que aprovechó el productor para acosarla sexualmente al pedir que le diera un masaje, o lo observara mientras se bañaba completamente desnudo.

Otra de las víctimas es la actriz italiana Asia Argento quien acusa a Harvey Weinstein, de haberla violado, así lo informó la revista New Yorker.

Tras la escandalosa noticia la ex candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, dijo estar “impactada y horrorizada” por las revelaciones de Weinstein,

Por otro lado, Sharon Waxman, fundadora de “The Wrap” y ex reportera de The New York Times, aseguró que, a pesar de ser este medio el que publicó el reportaje en contra del productor de Hollywood, desde hace más de una década conocían la situación. Sin embargo, luego de la intervención de Matt Damon y Russell Crowe, amigos del famoso productor, quienes haciendo uso del peso de su fama presionaron al medio para no publicar la nota en contra de Weinstein.

De acuerdo a un comunicado de su portavoz, Sallie Hofmeister; el productor niega toda acusación y declara se retira temporalmente del negocio.