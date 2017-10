Tres datos interesantes sobre el reciente tráiler de Star Wars Episodio VIII

Nos encontramos a casi dos meses del estreno del esperado filme, Star Wars Episodio VIII: Los Últimos Jedi. El pasado lunes se liberó un nuevo tráiler del filme que posiblemente reveló más detalles de los normal que dejó a muchos con preguntas.

El director a cargo del proyecto, Rian Johnson, respondió en Twitter que, si se quieren guardar la sorpresa y llegar limpios al ver la cinta, lo mejor es evitar ver el tráiler a toda costa. Como el equipo de El Semanario no pudo guardarse la tentación de ver el video, les enunciaremos tres datos relevantes que sucede en este nuevo avance.

I a legitimately torn. If you want to come in clean, absolutely avoid it. But it’s gooooood….. https://t.co/Y29K5yz8i4 — Rian Johnson (@rianjohnson) October 8, 2017

Cabe mencionar que todo lo que se muestra es nada más un tráiler por lo que puede dar una suposición incorrecta a la gente.

SPOILERS! Si no has visto el tráiler o no quieres ver el avance de Star Wars Episodio VIII recomendamos no seguir leyendo el artículo.

La angustia de Luke sobre Rey

En el primer minuto del video, Luke Skywalker menciona que “solo una vez en su vida ha visto un increíble poder de fuerza bruta y no lo asustó lo suficiente, pero ahora sí”. Con lo que da a entender, Luke se niega a entrenar a Rey por temor a que se pase al lado oscuro, de la misma manera que se fue su antiguo padawan, Kylo Ren; en el episodio VII se muestra el flashback donde se ve destruido el templo Jedi a manos de Kylo y sus secuaces.

¿La muerte de la General Leia Organa?

Posterior a la escena de Skywalker y Rey, aparece un importante suceso que ha dejado a muchos con dudas. Kylo Ren comienza realizar un ataque contra naves de la Resistencia y entre ellas se encuentra su madre, Leia Organa. En voz en off, el líder de los Caballeros de Ren dice: “Deja morir el pasado. Mátalo… si hace falta. Solo así te convertirás en quien debes ser”, mientras se aprecia la nave de Kylo a punto de disparar contra la nave de Leia, ¿Será posible que Organa termine asesinada a manos de su hijo, de la misma manera que fue su padre, Han Solo? ¿O estará refiriéndose a otro personaje como su antiguo maestro, Luke Skywalker?

Un nuevo alienígena

Poco después de la mitad del video aparece unos segundos un nuevo personaje alienígena que se encuentra junto al querido personaje peludo, Chewbacca, e donde se encuentran a bordo del Halcón Milenario. Este nuevo individuo podría ser el nuevo integrante del elenco; después de la muerte de Han Solo, quien falleció en la película predecesor, este adorable chiquitín puede tomar el papel del alienígena que no se le entiende nada.

¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que la General Organa sea la siguiente en morir a manos de su hijo? ¿Luke si entrenará a Rey? ¿Les causó ternura este nuevo personaje? Pueden comentar su teoría en los comentarios a continuación.